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Притула в третий раз стал отцом: как назвали ребенка (ФОТО)

Украинский телеведущий Сергей Притула объявил, что его семья увеличилась и теперь он отец троих детей

сегодня, 19:55
Автор:

Светлана Шкурупий

39-летний украинский телеведущий и актер Сергей Притула поделился неожиданным, но очень радостным известием — у него родился третий ребенок.

Притула в третий раз стал отцом: как назвали ребенка (ФОТО)

Сергей Притула (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram шоумен опубликовал коллаж из двух фотографий. На одной он позирует вместе со своей семьей: дочерью, сыном и беременной супругой Екатериной, на второй держит на руках еще одного члена своей семьи — дочь Стефанию.

"Теперь нас пятеро. Добро пожаловать в семью Стефания Сергеевна", — подписал свой кадр ведущий и поблагодарил свою возлюбленную за это счастье. 

Поклонники вовсю поздравляют новоиспеченного папочку и желают семье всего самого хорошего: "Какая классная новость", "О, поздравляют вашу большую семью", "Поздравляю с пополнением", "Поздравляю! Здоровья, счастья и мира", "Здоровье всей вашей семье, а особенно малышке", "Ничего себе. Поздравляю вас", — написали фолловеры.

Отметим, что эта новость стала неожиданностью, поскольку Сергей Притула не сообщал, что его жена находится в положении. У ведущего уже есть сын Дмитрий от предыдущего брака с Юлией Андрийчук, а также дочь Соломия от Екатерины Сопельник, с которой он сыграл свадьбу в 2015 году. 

Напомним, 23-летний известный актер, звезда молодежного популярного сериала "Ривердейл" Кей Джей Апа признался, что скоро станет отцом. Ребенка ему подарит возлюбленная Клара Берри. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в прошлом месяце главной герой украинского романтического шоу "Холостяк-10" Максим Михайлюк впервые стал отцом. У знаменитости появилась дочь, которую они с возлюбленной Дарьей Хлыстун назвали Ариана.


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