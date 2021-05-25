Звезда сериала «Ривердейл» впервые станет отцом (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
23-летний актер Кей Джей Апа, наиболее известный ролью Арчи Эндрюса в молодежном телесериале "Ривердейл" готовится впервые стать отцом.
Кей Джей Апа (фото из открытых источников)
Актер на своей странице в Instagram опубликовал фотографию, где сидит на диване вместе со своей возлюбленной Кларой Берри и у девушки отчетливо видно округлившийся животик.
"Кстати, она беременна", — прокомментировал Кей Джей свою публикацию, на что Клара ответила "Мы" со смайликом сердца.
Девушка также опубликовала в социальной сети несколько фотографий, демонстрируя свой беременный животик.
За несколько дней публикация знаменитости собрала более 2 миллионов лайков и множество комментариев, в которых поклонники и звездные друзья не скупились на поздравления: "Kj, ты будешь самым удивительным папой. Поздравляю!", "Поздравляю вас обоих", "Рад за вас обоих", "Поздравляю вас и вашу растущую семью", "Этот ребенок будет так любим", — прокомментировали фолловеры.
Отметим, что в сети о романе звезды "Ривердейла" с Кларой Берри заговорили еще в феврале 2021 года. Тогда актер разместил в своей социальной сети снимок, на котором целовал девушку, но ее лицо прикрыл кепкой. Свою публикацию он подписал так: "Coup de foudre", что в переводе означает "Любовь с первого взгляда".
Напомним, что в конце апреля 2021 года экс-"Холостяк" Макс Михайлюк впервые стал отцом. Украинская модель Дарья Хлыстун родила ему дочь, которую они назвали Ариана.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 55-летний российский певец Валерий Меладзе и его 41-летняя супруга, экс-участница "ВИА Гры" Альбина Джанабаева стали родителями. Артистка родила на свет девочку и это их третий общий малыш.
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