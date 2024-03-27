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"Процедура началась": известная российская певица скоро пополнит список иноагентов

В скором времени Пугачева станет иноагентом в России, как и ее муж Максим Галкин

сегодня, 22:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российскую певицу-легенду Аллу Пугачеву , публично осудившую кровавое вторжение России на Украину, хотят признать иноагентом в стране-агрессоре.

"Процедура началась": известная российская певица скоро пополнит список иноагентов

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

Там уже началась процедура признания Примадонны иностранным агентом, написал в Telegram-канале руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он говорит, что наделить бывшую российскую звезду соответствующим статусом требует Генеральная прокуратура России.

"Началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом, прокуратура просит Министерство юстиции РФ признать Пугачеву иностранным агентом". Надеюсь, контролирующие органы доведут это дело до конца", – цинично написал Виталий Бородин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Пугачева резко отреагировала на признание в РФ "иноагентом" Галкина. Известная российская певица Алла Пугачева отреагировала на признание своего супруга, юмориста Максима Галкина "иноагентом". Певица обратилась к власти с предложением и ее причислить в ряды "иноагентов". Соответствующее заявление она сделала в социальной сети.

Кроме того, она впервые публично осудила войну в Украине, назвав "российскую спецоперацию" иллюзорной целью, за которую погибают люди.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Алла Пугачева разозлила и довела до истерики россиян. Звезда из России Алла Пугачева, поддерживающая Украину и в начале полномасштабной войны уехавшая из РФ вместе с Максимом Галкиным и детьми, снова дала повод для ярости россиянам.

Главное в том, что недавно она отпраздновала выход новой песни и День желтых цветов – событие, которое всегда празднует Алла Борисовна с приходом весны. Видеоролик с праздника она обнародовала на своей странице в Instagram.



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