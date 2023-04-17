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Продюсер, которого обвинили в бегстве в Россию, признался, где находится

Фалеса вышел на связь с известным украинским ведущим

сегодня, 21:55
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Автор:

Лиля Воробьева

Известный в сфере шоу-бизнеса продюсер Юрий Фалеса, после того, как были обнародованы скандальные заявления его бывшей супруги, певицы Маши Гойи, которая сообщила, что он уехал в РФ, неожиданно вышел на связь и сказал, где он сейчас находится.

Продюсер, которого обвинили в бегстве в Россию, признался, где находится

Юрий Фалеса (фото из открытых источников)

С продюсером навел контакты ведущий Слава Демин. Он сообщил, что он находится не на российской территории, а на территории украинского Крыма. Но населенные пункты полуострова сейчас временно оккупированы страной-агрессором. Каким способом Юрий Фалеса попал в Крым, сейчас не выяснено.


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"Я решил написать Юре и узнать, где же он. Каково же было удивление, когда Юра сказал, что он не в России, а в Украине. Во всяком случае, Юра сказал, что сейчас в украинском Крыму", — рассказал телеведущий.

В Крым продюсер уехал летом в прошлом году после того, как там скончался его отец. Но в столицу Фалеса намерен возвратиться и восстановить разрушенный российскими захватчиками дом.

"Поехал он туда после смерти отца, которого не стало летом прошлого года, и сейчас занимается тем, что приводит в порядок могилу отца. А еще говорит о том, что будет собственноручно восстанавливать пострадавший дом в Киеве через некоторое время", — подытожил Слава Демин. .

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что продюсер из Украины Юрий Фалеса , особняк которого еще весной 2022 года до самых руин уничтожили захватчики, выехал в государство-агрессорку РФ. Этот факт сообщила во время программы ЖВЛ бывшая супруга Фалеси Маша Гойя. Как она утверждает, иногда общается с бывшим мужем. В Россию он уехал после того обстоятельства, когда во время российских ракетных обстрелов был уничтожен коттедж знаменитости. Сейчас Фалеса живет с матерью в городе Йошкар-Ола в РФ.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Bm6jyMnMYlM&ab_channel=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%94%D1%8C%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD
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