Продюсера мегапопулярной группы в 90-х объявили в розыск в РФ

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин, молчащий о вторжении РФ в Украину, объявлен в розыск в РФ. Об этом сообщает кремлевское медиа.

Андрей Разин (фото из открытых источников)

Уголовное производство по Разину открыли в связи с присвоением средств, которые должны были быть выплачены как лицензионное вознаграждение поэту Сергею Кузнецову за исполнение его песен. Потерпевшей по делу признана вдова автора.

Продюсеру предъявлены обвинения по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Если вина будет доказана, ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

"Уголовное дело было возбуждено еще в 2021 году по факту совершения мошенничества в отношении Сергея Кузнецова о присвоении денежных средств, которые должны были являться лицензионным вознаграждением поэта за использование его песен, которые исполнял Юрий Шатунов, — высказывалась адвокат Ассель Мухтарова-Казарновская. — В течение длительного времени Разин использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения денежных средств в качестве правообладателя музыкальных произведений".

Сам Разин, который выехал из РФ и находится в Турции, вышел на связь и прокомментировал ситуацию, полностью отрицая свое участие в инкриминирующих ему преступлениях.

"Сегодня средства массовой информации опубликовали, что по фальшивому заявлению, которое сделал непонятный человек, и по факту того, что Кузнецова, больного, возили на допрос, я написал заявление в прокуратуру. Мои адвокаты уже два месяца не могут обжаловать это постановление — потому что оно настоящий подлог. И два месяца Таганский суд это дело не назначал. Только 1 декабря было назначено рассмотрение заявления. Сегодня я даю вам это заявление. Два месяца назад Таганский суд... Судя по всему, готовили какие-нибудь документы. Ни разу по этому делу меня не допрашивали. Никаких следственных действий со мной не производилось. Все это сделано исключительно для того, чтобы скрыть следы преступления, когда незаконно продавались песни", – заявил он.

