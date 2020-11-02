Продюсеры "Время и Стекло" назвали истинную причину распада группы

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Любовь Блажко
После того как Позитив и Надя Дорофеева заявили о распаде творческого тандема, поклонники не могли понять истинную причину этого. Но настал момент, когда интригу раскрыли.
Надя Дорофеева. Фото: segodnya
Продюсеры коллектива Потап и Ирина Горовая поделились, что Надя Дорофеева начинает сольную карьеру, а поэтому группа больше не может существовать. Также известно, что 30 октября "Время и Стекло" отыграли в Киеве последний концерт.
Ирина абсолютно уверена в том, что Дорофеева уже полностью готова к тому, чтобы выступать самостоятельно, и скоро фанаты смогут лично в этом убедиться. Она добавила, что у обоих участников коллектива наступил тот этап в жизни, когда они готовы к грандиозным переменам.
Также продюсеры даже подумывали над тем, чтобы создать новый коллектив "Время и Стекло". Но, как выяснилось потом, поклонникам эта мысль показалась не совсем удачной.
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