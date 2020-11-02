Продюсеры "Время и Стекло" назвали истинную причину распада группы

После того как Позитив и Надя Дорофеева заявили о распаде творческого тандема, поклонники не могли понять истинную причину этого. Но настал момент, когда интригу раскрыли.

Надя Дорофеева. Фото: segodnya

Продюсеры коллектива Потап и Ирина Горовая поделились, что Надя Дорофеева начинает сольную карьеру, а поэтому группа больше не может существовать. Также известно, что 30 октября "Время и Стекло" отыграли в Киеве последний концерт.

Ирина абсолютно уверена в том, что Дорофеева уже полностью готова к тому, чтобы выступать самостоятельно, и скоро фанаты смогут лично в этом убедиться. Она добавила, что у обоих участников коллектива наступил тот этап в жизни, когда они готовы к грандиозным переменам.

Также продюсеры даже подумывали над тем, чтобы создать новый коллектив "Время и Стекло". Но, как выяснилось потом, поклонникам эта мысль показалась не совсем удачной.

"Мы спросили: "Может мы оставим франшизу ВиС и возобновим ее с новыми участниками?". Почему-то фанаты... Я думал они лучше воспримут. Они написали "Мы не хотим, чтобы был кто-то другой", — говорит Алексей Потапенко.



Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Позитив и Надя Дорофеева впервые рассказали, из-за чего постоянно ссорились. Алексей Завгородний в своем интервью для программы "Зірковий шлях" рассказал, что в самом начале их карьеры между ними было немало конфликтов. Все из-за того, что исполнитель привык работать один, поэтому сначала ему было сложно идти на компромиссы или слушать мнение другого человека.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!