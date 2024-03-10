"Проклял ту страну": российский продюсер сделал откровенное заявление о жизни в РФ



















Украинский артист Виктор Андриенко рассказал о том, где живет российский продюсер, бывший украинец Александр Это кало, а еще передал его слова о РФ, которая начала тяжелую войну против Украины.

Александр Цекало (фото из открытых источников)

Как сказал он в проекте ТСН "Наедине " на YouTube, теперь Александр Цекало переехал на постоянную жизнь в Америку. "Он уехал в Америку. Он проклял ту страну. Сказал: "Я проклинаю, я не хочу ничего о ней даже слышать". Продал все, что у него было", — рассказал Виктор Андриенко.

Украинец также добавил, что Александр Цекало, как и Александр Роднянский, имеет работу в Голливуде.

Украинский актер еще вспомнил, что Цекало задал вопрос, почему Андриенко "другой". "Я такой же, каким и был", — ответил тогда ему тот. Он объясняет, что у Цекало возникли такие вопросы, потому что была измена со стороны других актеров, с которыми тогда наладил сотрудничество.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что еще один известный актер покинул Россию . Россиянин Александр Феклистов, исполнявший одну из главных ролей в известном сериале "Сваты" сказал о том, что покинул страну-агрессору РФ. После того, как Феклистов публично выступил против кровавой войны в Украине, которую начала его страна, спектакли с его участием начали массово отменять.

Некоторое время после начала полномасштабной войны Феклистов еще оставался в Москве, считая, что они со зрителем нужны друг другу. Однако не перенес массовых отмен и уехал жить в Испанию и сейчас нет планов возвращаться в РФ. Об этом звезда сообщила во время интервью "И Грянул Грэм".

Феклистов добавил, что в РФ хотят закрыть "глаза и уши" жителям, однако многие из них об этом догадываются.

