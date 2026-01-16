"Прокляни тебя Бог": российский композитор рассказал о большом скандале из-за его песни

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Когда-то российский композитор и певец Игорь Николаев, до сих пор избегающий любых заявлений о террористическом вторжении РФ в Украину, оказался в центре скандала из-за песни, в которой упомянул артиста Андрея Губина.
Игорь Николаев (фото из открытых источников)
В припевке композиции звучит строка:
"Ниже по росту только Губин" .
Как пишут российские пропагандистские СМИ, именно эта фраза со временем стала причиной разлада между музыкантами.
Сначала Андрей Губин, по словам Николаева, воспринимал шутку с юмором. В частности, он открыто смеялся над этой строкой в эфире одного из российских телепроектов.
Впрочем, впоследствии, как утверждает Николаев, он понял, что Губин все же обиделся.
После этого, по словам Николаева, их общение фактически прекратилось.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский певец Игорь Николаев, продолжающий молчать о террористическом нападении РФ на Украину, упомянул о своем разводе с Наташей Королевой. Как сообщают пропагандистские росСМИ, Николаев поделился, как переживал разрыв с артисткой-предательницей.