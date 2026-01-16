"Прокляни тебя Бог": российский композитор рассказал о большом скандале из-за его песни

Когда-то российский композитор и певец Игорь Николаев, до сих пор избегающий любых заявлений о террористическом вторжении РФ в Украину, оказался в центре скандала из-за песни, в которой упомянул артиста Андрея Губина.

Игорь Николаев (фото из открытых источников)

В припевке композиции звучит строка:

"Ниже по росту только Губин" .

Как пишут российские пропагандистские СМИ, именно эта фраза со временем стала причиной разлада между музыкантами.

Сначала Андрей Губин, по словам Николаева, воспринимал шутку с юмором. В частности, он открыто смеялся над этой строкой в эфире одного из российских телепроектов.

"Меня тогда порадовало его восхитительное чувство юмора и умение посмеяться над собой. Мы вместе приехали на студию! Это не мои выдумки – есть запись, где мы все вместе сидим и разговариваем", – вспоминал композитор.

Впрочем, впоследствии, как утверждает Николаев, он понял, что Губин все же обиделся.

"Честно говоря, я осознал, что он обижен, только когда мне начали поступать грубые комментарии. Люди писали что-то вроде: "Прокляни тебя Бог" или "Ты разрушил Губину карьеру". Как можно разрушить карьеру одним упоминанием в песне? Там же нет ничего плохого! – заявил музыкант.

После этого, по словам Николаева, их общение фактически прекратилось.

"Мы, значит, с тех пор и не виделись. Я бы списал все на газетные утки, но сам видел видео, где он говорит об этом образе", — подытожил композитор.

