«Промывали печень»: Виктория Бекхэм отравилась ртутью

46-летняя певица и модный дизайнер Виктория Бекхэм, которая недавно рассказала о своих секретах красоты, попала в больницу из-за отравления ртутью.

Виктория Бекхэм отравилась ртутью / фото: almode.ru

Знаменитость всегда выглядит шикарно, а поддерживать свою красоту и тело в форме ей помогают регулярные физические упражнения и правильное питание. Недавно Виктория Бекхэм решила попробовать новую диету, которая включает в себя много рыбы. Чаще всего в ее меню появлялась рыба-меч, в составе которой есть метилруть — ядовитое соединение, которое и стало причиной отравления.

Супруга известного футболиста почувствовала сильную слабость, тошноту и обратилась в больницу. Тесты показали, что в крови у знаменитости зашкаливает уровень токсического вещества, поэтому ей срочно промыли печень, чтобы очистить ее от токсинов.

Источник сообщает, что сейчас модный дизайнер чувствует себя намного лучше, она уже изменила рацион питания, увеличив в нем количество лосося и сократив долю тунца и рыбы-меч.

Известно, что рыбная диета сейчас пользуется популярность, но она может серьезно навредить здоровью, ведь повышенное содержание ртути приводит к проблемам с почками, печень, нервной системой и т.д.

Напомним, что с сильным отравлением ртутью в больницу попал и британский певец Робби Уильямс. Он тоже некоторое время сидел на рыбной диете, которая чуть не стоила ему жизни.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что голливудского актера Джорджа Клуни госпитализировали в больницу из-за резкого похудения. Ради роли он пытался быстро скинуть килограммы, в результате чего у него воспалилась поджелудочная железа и ему пришлось несколько недель восстанавливать силы.

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