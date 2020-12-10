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Голливудский актер попал в больницу из-за резкого похудения

Кроме того, актер лишился своей бороды

сегодня, 17:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Голливудский красавчик, звезда фильмов "Американец" и "Земля будущего" Джордж Клуни рассказал, как попал в больницу из-за того, что резко потерял вес.

Голливудский актер попал в больницу из-за резкого похудения

Джордж Клуни (фото из открытых источников)

Известно, что в текущем месяце на экраны выйдет фильм "Полночное небо", где Джордж Клуни выступит в качестве режиссера и исполнителя главной роли. Ради съемок в кинокартине он сбросил 11 килограмм и это негативно отразилось на его состоянии здоровья.

"Я думаю, что пытался очень быстро похудеть, и, вероятно, не слишком заботился о себе", — отметил голливудский актер.

Звезда фильма признался, что был экстренно госпитализирован в больницу и ему понадобилось несколько недель, чтобы восстановить силы и продолжить работу. У него диагностировали панкреатит — воспаление поджелудочной железы (прим. авт.).

Также для работы над фильмом, где он играет астронавта, выжившего после глобальной катастрофы, ему пришлось отрастить густую бороду. Эта "изюминка" в его внешности не сильно нравилась его жене и дочери, да и сам актер признался, что почувствовал облегчение, когда избавился от этого "беспорядка" на лице. 

Напомним, недавно голливудский актер Джордж Клуни признался, что дал своим 14 близким друзьям по одному миллиону долларов. Таким образом, он поблагодарил их за помощь и поддержку, которую они оказывали на протяжение его творческого пути.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известный журнал People наградил актера Джорджа Клуни званием "Человек года". Этот титул разделила с ним американская исполнительница Селена Гомес, актриса Реджина Кинг и ученый-медик Энтони Фаучи.


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Источник: https://www.thenews.com.pk/latest/756518-george-clooney-admitted-to-the-hospital-after-losing-28-pounds-for-upcoming-film
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