Пропагандисты РФ сыграли "военную свадьбу" в брендовых луках за тысячи долларов (ФОТО)

Любимый кремлевский певец Шаман и пропагандистка Екатерина Мизулина, которая, как говорится, была очередной пассией Путина, сыграли военную свадьбу в оккупированном Донецке.

Свадьба Шамана и Екатерина Мизулиной (фото из открытых источников)

"Шаман и Екатерина Мизулина "расписались" в ЗАГСе оккупированного Донецка, придя туда в одежде цвета хаки. Все ради Z-картинки. Не жизнь, а дешевый постановочный сериал на канале "Россия", – пишут оппозиционные СМИ.

На одежду из страны НАТО пара потратила несколько тысяч долларов.

Как выяснили журналисты, на Мизулиной была хлопчатобумажная куртка Yves Saint Laurent за 150 000 рублей, а на Шамане – куртка-рубашка того же бренда за 167 000.

"Это, конечно, яростный китч. С тем же успехом они могли бы надеть обычный военный камуфляж", — пишут журналисты.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что сторонники диктатора Владимира Путина — певец Шаман (Ярослав Дронов) и Екатерина Мизулина , которую неоднократно называли любовницей российского президента, решили узаконить свои отношения и сделали это на оккупированной территории Украины. Об этом Мизулина сообщила в своем Telegram-канале.

Чтобы привлечь к себе внимание и еще раз выслужиться перед террористическим режимом, пара устроила свадьбу во временно оккупированном Донецке. На церемонии присутствовал глава так называемой ДНР Денис Пушилин.

Путинисты появились в ЗАГСе не в привычных свадебных образах, а в нарядах цвета хаки, демонстрируя свою преданность российской пропаганде. Как сообщают российские пропагандистские медиа, перед официальной регистрацией брака Шаман и Мизулина посетили военно-мемориальный комплекс "Донецкое море", где почтили память погибших российских оккупантов.

