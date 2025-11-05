Пропагандисти РФ зіграли "воєнне весілля" в брендових луках за тисячі доларів (ФОТО)

Улюблений кремлівський співак Шаман і пропагандистка Катерина Мізуліна, яка як кажуть була черговою пасією Путіна, зіграли військове весілля в окупованому Донецьку

Весілля Шамана та Катерина Мізуліної (фото з відкритих джерел

"Шаман і Катерина Мізуліна "розписалися" в РАГСі окупованого Донецька, прийшовши туди в одязі кольору хакі. Все заради Z-картинки. Не життя, а дешевий постановочний серіал на каналі "Росія",- пишуть опозиційні ЗМІ.

На вбрання з країни НАТО пара витратила кілька тисяч доларів.

Як з'ясували журналісти, на Мізуліній була бавовняна куртка Yves Saint Laurent за 150 000 рублів, а на Шамані — куртка-сорочка того ж бренду за 167 000.

"Це, звичайно, лютий кітч. З тим же успіхом вони могли б одягти звичайний військовий камуфляж",- пишуть журналісти.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що прихильники диктатора Володимира Путіна — співак Шаман (Ярослав Дронов) та Катерина Мізуліна, яку неодноразово називали коханкою російського президента, вирішили узаконити свої стосунки та зробили це на окупованій території України. Про це Мізуліна повідомила у своєму Telegram-каналі.

Щоб привернути до себе увагу та вкотре вислужитися перед терористичним режимом, пара влаштувала весілля в тимчасово окупованому Донецьку. На церемонії був присутній глава так званої “ДНР” Денис Пушилін.

Путіністи з’явилися в РАГС не у звичних весільних образах, а у вбраннях кольору хакі, демонструючи свою відданість російській пропаганді. Як повідомляють російські пропагандистські медіа, перед офіційною реєстрацією шлюбу Шаман і Мізуліна відвідали військово-меморіальний комплекс “Донецьке море”, де “вшанували пам’ять” загиблих російських окупантів.

