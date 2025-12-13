logo

BTC/USD

90060

ETH/USD

3101.15

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Прощание со Степаном Гигой: когда и где проститься с Народным артистом Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Прощание со Степаном Гигой: когда и где проститься с Народным артистом Украины

Вечный голос Украины, который пел о любви, счастье и правде, Степан Гига ушел в засветы. Львов готовится к последней чести Маэстро.

13 декабря 2025, 14:34
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

"С болью в сердце сообщаем: в воскресенье, 14 декабря, Украина простится с Народным артистом Украины, легендой эстрады — Степаном Гигой", — сообщают на официальной странице артиста.

Прощание со Степаном Гигой: когда и где проститься с Народным артистом Украины

"С болью в сердце": Украина прощается с легендой — стало известно, когда и где проститься со Степаном Гигой

Церемония прощания начнется в 16.00 в Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла во Львове (ул. Театральная, 11). В 19:00 будет совершен чин парастаса. Прощание продлится до 23:00.

В понедельник, 15 декабря, в 14.00 начнется чин похорон в том же храме. Ориентировочно в 15:00 на площади Рынок состоится общегородское прощание с Маэстро. Похоронят Степана Гигу на 75 поле Лычаковского кладбища — месте, где покоятся великие украинцы.

Степан Гига – это больше, чем имя. Его песни стали символом эпохи, а голос – частью украинской души. Для миллионов он останется жив — в мелодиях, которые будут звучать еще много поколений.

Тысячи людей готовятся прийти, чтобы в последний раз сказать "спасибо" человеку, который развивал украинскую музыку и украинскую песню.

Самые известные цитаты Степана Гиги:

  • -Я горжусь тем, что мы с коллегами воспитали новое поколение украинцев, не знающих, кто такой Стас Михайлов или Филипп Киркоров… (русские артисты – ред.). Люди приходят к нам добровольно, а это самая высокая награда.
  • -Я люблю вас всех, но больше всего люблю Украину.
  • -Цель моей жизни – оставить после себя что-то для наших потомков….
  • — После человека на земле должна остаться добрая память.
  • -Я никогда не пел по-русски и никогда не прорывался на тот рынок… Это абсолютно не интересно, потому что моя песня — для своего народа.
  • -Я поставил себе цель, когда я буду выходить на сцену, то должен петь такие песни, которые поразят до глубины души каждого зрителя. Каждого!
  • -Украинская музыка не хуже музыки Баскова, Киркорова. Я этим никогда не занимался – писал и пел только на украинском.
  • — Когда песня становится народной – это самое большое достижение для исполнителя.
  • -Пока я работал здесь (в Ужгороде), мне все время ломали крылья. Я хотел творить, но условий для этого не было. Я создал в Ужгороде первую профессиональную студию, здесь записал свой "золотой альбом " . Но, представьте, сами жильцы дома отрезали электричество, поджигали двери. Но, несмотря на эти горькие моменты, я люблю Закарпатье. И люблю Ужгород. Когда сюда приезжаю, сердце щемит.
  • Напомним, ранее мы писали о ходе лечения Степана Гиги.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости