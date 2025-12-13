Прощание со Степаном Гигой: когда и где проститься с Народным артистом Украины

"С болью в сердце сообщаем: в воскресенье, 14 декабря, Украина простится с Народным артистом Украины, легендой эстрады — Степаном Гигой", — сообщают на официальной странице артиста.

Церемония прощания начнется в 16.00 в Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла во Львове (ул. Театральная, 11). В 19:00 будет совершен чин парастаса. Прощание продлится до 23:00.

В понедельник, 15 декабря, в 14.00 начнется чин похорон в том же храме. Ориентировочно в 15:00 на площади Рынок состоится общегородское прощание с Маэстро. Похоронят Степана Гигу на 75 поле Лычаковского кладбища — месте, где покоятся великие украинцы.

Степан Гига – это больше, чем имя. Его песни стали символом эпохи, а голос – частью украинской души. Для миллионов он останется жив — в мелодиях, которые будут звучать еще много поколений.

Тысячи людей готовятся прийти, чтобы в последний раз сказать "спасибо" человеку, который развивал украинскую музыку и украинскую песню.

Самые известные цитаты Степана Гиги:

-Я горжусь тем, что мы с коллегами воспитали новое поколение украинцев, не знающих, кто такой Стас Михайлов или Филипп Киркоров… (русские артисты – ред.). Люди приходят к нам добровольно, а это самая высокая награда.

-Я люблю вас всех, но больше всего люблю Украину.

-Цель моей жизни – оставить после себя что-то для наших потомков….

— После человека на земле должна остаться добрая память.

-Я никогда не пел по-русски и никогда не прорывался на тот рынок… Это абсолютно не интересно, потому что моя песня — для своего народа.

-Я поставил себе цель, когда я буду выходить на сцену, то должен петь такие песни, которые поразят до глубины души каждого зрителя. Каждого!

-Украинская музыка не хуже музыки Баскова, Киркорова. Я этим никогда не занимался – писал и пел только на украинском.

— Когда песня становится народной – это самое большое достижение для исполнителя.

-Пока я работал здесь (в Ужгороде), мне все время ломали крылья. Я хотел творить, но условий для этого не было. Я создал в Ужгороде первую профессиональную студию, здесь записал свой "золотой альбом " . Но, представьте, сами жильцы дома отрезали электричество, поджигали двери. Но, несмотря на эти горькие моменты, я люблю Закарпатье. И люблю Ужгород. Когда сюда приезжаю, сердце щемит.

. Но, представьте, сами жильцы дома отрезали электричество, поджигали двери. Но, несмотря на эти горькие моменты, я люблю Закарпатье. И люблю Ужгород. Когда сюда приезжаю, сердце щемит.