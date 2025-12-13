Прощання зі Степаном Гігою: коли й де попрощатися з Народним артистом України

"З болем у серці повідомляємо: у неділю, 14 грудня, Україна попрощається з Народним артистом України, легендою естради — Степаном Гігою", – повідомляють на офіційній сторінці артиста.

"З болем у серці": Україна прощається з легендою — стало відомо, коли й де попрощатися зі Степаном Гігою

Церемонія прощання розпочнеться о 16:00 у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла у Львові (вул. Театральна, 11). О 19:00 буде звершено чин парастасу. Прощання триватиме до 23:00.

У понеділок, 15 грудня, о 14:00 розпочнеться чин похорону в тому ж храмі. Орієнтовно о 15:00 на площі Ринок відбудеться загальноміське прощання з Маестро. Поховають Степана Гігу на 75 полі Личаківського кладовища — місці, де спочивають великі українці.

Степан Гіга — це більше, ніж ім’я. Його пісні стали символом епохи, а голос — частиною української душі. Для мільйонів він залишиться живим — у мелодіях, які звучатимуть ще багато поколінь.

Тисячі людей готуються прийти, щоб востаннє сказати “дякуємо” людині, яка розвивала українську музику і українську пісню.

Найвідоміші цитати Степана Гіги:

-Я пишаюся тим, що ми з колегами виховали нове покоління українців, котрі не знають, хто такий Стас Михайлов чи Філіп Кіркоров… (російські артисти — ред.). Бо люди приходять до нас добровільно, а це найвища нагорода.

-Я люблю вас усіх, та найбільше люблю Україну.

-Ціль мого життя — залишити після себе щось для наших нащадків….

-Після людини на землі має залишитися добра пам’ять.

-Я ніколи не співав російською і ніколи не проривався на той ринок… Це абсолютно не цікаво, бо моя пісня — для свого народу.

-Я собі поставив мету, коли я буду виходити на сцену, то маю співати такі пісні, які вразять до глибини душі кожного глядача. Кожного!

-Українська музика не є гіршою за музику Баскова, Кіркорова. Я цим ніколи не займався – писав і співав тільки українською.

-Коли пісня стає народною — це найбільше досягнення для виконавця.

-Поки я працював тут (в Ужгороді), мені весь час ламали крила. Я хотів творити, але умов для цього не було. Я створив в Ужгороді першу професійну студію, тут записав свій "золотий альбом " . Але, уявіть, самі ж мешканці будинку відрізали електрику, підпалювали двері. Та попри ці гіркі моменти, я люблю Закарпаття. І люблю Ужгород. Коли сюди приїжджаю, то серце щемить.

Нагадаємо, раніше ми писали про перебіг лікування Степана Гіги.