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"Прошел комиссию": известный певец ответил, готов ли защищать Украину на фронте

Завгородний уже стоит на военном учете

сегодня, 21:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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Украинский исполнитель POSITIFF еще в начале полномасштабной российской войны вступил в местную тер оборону Отвечая на вопрос журналиста УНИАН, он сказал, что выстоял в очереди очень долго, и что ему сказали, что лучше заниматься творческой деятельностью.

"Прошел комиссию": известный певец ответил, готов ли защищать Украину на фронте

Певец POSITIFF (фото из открытых источников)

Военные объяснили ему, что им необходима публичная помощь, чтобы сдержать панику.


"Потом мы поехали в Хмельницкую область принимать меры для детей-переселенцев. Уже там я пошел в местный военкомат и прошел комиссию. У меня есть документ, что я стою на учете", — рассказал певец.

Он подчеркнул, что, если получит повестку, обязательно отправится на линию фронта и с оружием в руках будет защищать свою страну.

"Я был на полигонах и уже более-менее обучен собирать автомат и стрелять. Всем советую все-таки пройти полную военную подготовку – сейчас нужно быть готовым ко всему", – рассказал артист.

При этом Алексей Завгородний с начала русской войны стал волонтером и выступает для детей-переселенцев. Еще певец дает благотворительные концерты для военных.

Певец утверждает, что сейчас ему не нужны большие залы, стадионы и туры. Сейчас все должны поддерживать украинских военных и поднимать их боевой дух.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что еще один украинский актер получил повестку. Ставший известным киноактер сыграл роль в популярном сериале "Поймать Кайдаша", Ярослав Бескоровайный тоже имеет повестку. Бескоровайный уже был на медицинской комиссии и теперь ждет соответствующего приказа по военкомату. Как давно он получил повестку – неизвестно. Но актер утверждает, что готов ограждать свою страну с оружием в руках.



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