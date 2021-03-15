«Просто жуть»: Пэрис Хилтон сделали непристойное предложение



















40-летняя светская львица Пэрис Хилтон, которая активно занимается продвижением своего бренда, рассказала, какие вещи ей предлагали выпускать под своим именем.

Пэрис Хилтон / фото: Getty Images

Знаменитость радует поклонников косметической продукцией, одеждой, сумками, парфюмами, но недавно ей поступило предложение выпускать фасоль Пэрис Хилтон. Знаменитости представили макет упаковки — розовую банку, на которой была изображена светская львица с фасолью в руках. Пэрис отметила, что не согласилась на такое предложение, поскольку не выпускает еду, да и эта продукция не сильно вяжется с тем, что выходит под ее брендом.

Но это было еще не самое странное предложение. Пэрис рассказала, что однажды к ней пришли представители компании по производству секс-кукол, которые хотели выпустить куклы по ее образу. Модель отметила, что это предложение ее напугало и возмутило: "Я сказала им, что это последнее, на что бы я согласилась. Мне даже не верится, что они пришли и предложили мне такое, просто жуть".

Еще светская львица рассказала о том, как ее преследуют папарацци. Она однажды видела, как они роются в ее мусорном баке, а еще приходят к ней домой, представляясь другими людьми. Однажды ее горничная впустила одного такого в дом, потому что тот представился ее близким другом. В итоге звезда зашла на кухню, а там сидит незнакомый человек. Пэрис призналась, что очень испугалась и считает такое поведение папарацци недопустимым.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в феврале 2021 года 40-летняя светская львица Пэрис Хилтон объявила о помолвке с бизнесменом Картером Реумом.

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