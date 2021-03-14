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Провел 67 боев: умер один из величайших боксеров в истории

У боксера начались проблемы с дыханием

сегодня, 15:20
Автор:

Светлана Шкурупий

На 67-м году жизни перестало биться сердце легендарного американского боксера, бывшего чемпиона мира в среднем весе Марвина Хаглера. 

Провел 67 боев: умер один из величайших боксеров в истории

Марвин Хаглер (фото из открытых источников)

Известно, что спортсмен скончался в американском штате Нью-Гемпшир, но точная причина его смерти пока не установлена. В субботу, 13 марта, Марвин был доставлен в медицинское учреждения из-за проблем с дыханием и болью в груди, а спустя четыре часа родственникам боксера сообщили трагическую новость.

Отметим, что Марвин Хаглер с 1973 по 1987 год провел 67 боев и одержал 62 победы, 3 поражения, а 2 поединка завершились ничьей. Он является одним из сильнейших боксеров 1980-х годов и рекордсменом по количеству побед в боях за титул объединенного чемпиона, а также обладателем самой продолжительной серии защит объединенного титула в среднем весе, продлившейся почти 7 лет.

В апреле 1987 года Марвин вышел на ринг с Шугаром Рэем Леонардом. Раздельным решением судей победил Леонард, но его победа является одной из самых спорных в истории бокса, их поединок получил статус "Апсет года". Хаглер предложил провести немедленный матч-реванш, но Леонард отказался. После этого боя Хаглер ушел из бокса.

В 1990 году спортсмен переехал жить в Италию в город Милан. Он снимался в кино и рекламе. Наиболее известные его фильмы — "Индеец", "Индеец 2", "Виртуальное оружие".

Напомним, на 22-м году жизни скончался футболист Вилли Брасиано Та Би, который был полузащитником в клубе "Атланта".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в феврале 2021 года умер американский боксер, олимпийский чемпион Леон Спинкс. Ему не удалось победить онкологическое заболевание.


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Источник: https://www.bbc.com/sport/boxing/56390270
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