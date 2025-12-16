Публика этого не знала: Павел Зибров рассказал о болезни Степана Гигы

Народный артист Украины Павел Зибров впервые публично рассказал о серьезной болезни Степана Гигы, с которой певец жил много лет и которую принципиально скрывал от аудитории.

Павел Зибров и Степан Гига. Фото: из открытых источников

Откровенными воспоминаниями Зибров поделился в комментарии oboz.ua после церемонии прощания с артистом во Львове.

По словам Павла Зиброва, Степан Гига имел проблемы со здоровьем, но считал, что поклонники должны оценивать его исключительно по песням, а не по диагнозу.

"О том, что он болел сахарным диабетом, широкая публика, конечно, не знала и знать этого не должна. В нашем круге об этом было известно. Год назад он даже перенес операцию, связанную с этой болезнью", – рассказал Зибров.

Артист подчеркнул, что Степан Гига до последнего оставался сдержанным и не жаловался, несмотря на сложные обстоятельства. Певец сосредотачивался на сцене, музыке и общении с публикой, избегая всякой жалости или сострадания.

Зибров также вспомнил о теплых общих моментах со Степаном Гигой и нереализованных творческих замыслах. Он рассказал историю с одного концерта, где из-за опоздания коллеги был вынужден дольше оставаться на сцене. После выступления между артистами завязался откровенный разговор, переросший в идею масштабной коллаборации с участием Павла Зиброва, Иво Бобула и Степана Гиги.

По замыслу каждый из них должен был исполнить части песен друг друга, создав уникальный номер. Идея увлекла Гигу, однако реализовать ее так и не удалось.

"Я предложил: "Давай сделаем коллаборацию — Павел Зибров, Иво Бобул и Степан Гига. Ты споешь один куплет моего "Крещатика", я — часть песни "Этот сон" и так далее". Ему эта задумка понравилась, но не суждено. Миллионы просмотров, любовь слушателей и произведения, которые будут жить дальше. Он уже вписан золотыми нитями в историю украинской песни", — добавил Зибров.

Как сообщал портал "Комментарии", во Львове тысячи людей пришли попрощаться с известным украинским певцом Степаном Гигой. Затем провели общегородскую церемонию прощания на площади Рынок. Степана Гигу похоронили на поле № 75 Лычаковского кладбища, где артист завещал быть похороненным. Степан Гига скончался 12 декабря в результате болезни в возрасте 66 лет.