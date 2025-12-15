У Львові тисячі людей прийшли попрощатися з відомим українським співаком Степаном Гігою. Опісля провели загальноміську церемонію прощання на площі Ринок. Міський сурмач зіграв пісню "У райськім саду (Яворина)", зокрема її приспів: "На могилі моїй посадіть молоду яворину…".

Похорон Степана Гіги: у Львові тисячі людей прощалися з народним артистом

Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Львівської міської ради.

Далі піша хода вирушила на Личаківське кладовище. Степана Гігу поховали на полі № 75. Саме тут, на Личаківському кладовищі у Львові, артист заповів бути похованим.

Нагадаємо, Степан Гіга помер 12 грудня внаслідок хвороби у віці 66 років.

Український артист Степан Гіга перебував у важкому стані, йому ампутували ногу. Про це повідомив блогер Богдан Беспалов у своєму Telegram-каналі 7 грудня.

Він зазначив, що на український шоу-бізнес чекають погані новини, але не став озвучувати подробиць. У коментарях підписники блогера припустили, що йдеться про українського артиста Степана Гігу, якого шпиталізували до однієї зі львівських лікарень. У відповідь Беспалов заявив, що 66-річний Гіга перебуває у важкому стані.

"Йому ногу ампутували. Він у тяжкому стані дуже", – додав блогер.

19 листопада на сторінці Гіги в Instagram з'явилася інформація, що співака терміново прооперували й він у важкому, але стабільному стані. Причин хірургічного втручання не повідомляли. Усі концерти артиста скасували, зокрема й виступ у київському Палаці спорту, запланований на 29 листопада.

"Дорогі шанувальники, друзі! Змушені повідомити, що найближчі заплановані концерти ми повині скасувати у зв’язку із хворобою Степана Петровича та проведеним терміновим оперативним втручанням", — йдеться в дописі.

Зазначається, що стан 66-річного артиста важкий, але стабільний. Він "отримує всю необхідну медичну допомогу але потребує часу для відновлення та реабілітації".