Публіка цього не знала: Павло Зібров розповів про хворобу Степана Гіги

Народний артист України Павло Зібров уперше публічно розповів про серйозну хворобу Степана Гіги, з якою співак жив багато років і яку принципово приховував від аудиторії.

Павло Зібров і Степан Гіга. Фото: з відкритих джерел

Відвертими спогадами Зібров поділився у коментарі oboz.ua після церемонії прощання з артистом у Львові.

За словами Павла Зіброва, Степан Гіга мав проблеми зі здоров’ям, але вважав, що шанувальники повинні оцінювати його винятково за піснями, а не "за діагнозом".

"Про те, що він хворів на цукровий діабет, широка публіка, звісно, не знала і знати цього не мусила. У нашому колі про це було відомо. Рік тому він навіть переніс операцію, пов’язану з цією хворобою", — розповів Зібров.

Артист наголосив, що Степан Гіга до останнього залишався стриманим і не скаржився, попри складні обставини. Співак зосереджувався на сцені, музиці та спілкуванні з публікою, уникаючи будь-якої жалості чи співчуття.

Зібров також пригадав про теплі спільні моменти зі Степаном Гігою та нереалізовані творчі задуми. Він розповів історію з одного концерту, де через запізнення колеги був змушений довше залишатися на сцені. Після виступу між артистами зав’язалася відверта розмова, яка переросла в ідею масштабної колаборації за участі Павла Зіброва, Іво Бобула та Степана Гіги.

За задумом, кожен із них мав виконати частини пісень одне одного, створивши унікальний номер. Ідея захопила Гігу, однак реалізувати її так і не вдалося.

"Я запропонував: „Давай зробимо колаборацію — Павло Зібров, Іво Бобул і Степан Гіга. Ти заспіваєш один куплет мого "Хрещатика", я — частину пісні "Цей сон" і так далі“. Йому ця задумка сподобалася, але не судилося. Мільйони переглядів, любов слухачів і твори, які житимуть далі. Він уже вписаний золотими нитками в історію української пісні", — додав Зібров.

Як повідомляв портал "Коментарі", у Львові тисячі людей прийшли попрощатися з відомим українським співаком Степаном Гігою. Опісля провели загальноміську церемонію прощання на площі Ринок. Степана Гігу поховали на полі № 75 Личаківського кладовища, де артист заповів бути похованим. Степан Гіга помер 12 грудня внаслідок хвороби у віці 66 років.