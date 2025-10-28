Пугачева и Галкин переезжают в новую страну: куда они едут

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Российские артисты Алла Пугачева и Максим Галкин, открыто выступающие против террористического вторжения РФ в Украину, приобрели новое здание в Болгарии.
Алла Пугачева и Максим Галкин (фото из открытых источников)
Как сообщают болгарские СМИ, супруги заплатили за недвижимость около 500 тысяч евро.
Российский общественный деятель Вадим Манукян предположил, что уже имеющая дачу в Болгарии Примадонна может переехать туда на постоянное проживание, ведь страна недавно вошла в Шенгенскую зону.
Он также добавил, что, вероятно, недвижимость была приобретена на деньги Максима Галкина, заработанные им во время гастрольных поездок.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица Алла Пугачева , которая с 2022 года проживает в Израиле и открыто осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, сохранила права на 166 собственных песен в России.
По данным российских пропагандистских медиа, Примадонна официально остается правообладательницей своих треков и может получать прибыль от их использования. Кроме этого, Пугачева является автором более 40 текстов, в около 146 композициях выступила композитором, а еще в 22 — одновременно автором слов и музыки. Она имеет право на выплаты за исполнение ее произведений другими исполнителями.