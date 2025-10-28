Пугачева и Галкин переезжают в новую страну: куда они едут

Российские артисты Алла Пугачева и Максим Галкин, открыто выступающие против террористического вторжения РФ в Украину, приобрели новое здание в Болгарии.

Алла Пугачева и Максим Галкин (фото из открытых источников)

Как сообщают болгарские СМИ, супруги заплатили за недвижимость около 500 тысяч евро.

"Согласно данным местных СМИ, роскошная вилла сооружается у подножия горы Витоша. Соглашение заключили инкогнито, без личного присутствия звездных супругов, после того, как они увидели фотографии комплекса. Новое жилье артисты планируют посетить в марте следующего года, когда Галкин приедет с концертом в Болгарию", – сообщили российские пропагандисты.

Российский общественный деятель Вадим Манукян предположил, что уже имеющая дачу в Болгарии Примадонна может переехать туда на постоянное проживание, ведь страна недавно вошла в Шенгенскую зону.

"Думаю, Алла Пугачева и Максим Галкин решили там окончательно осесть. Они постоянно куда-то переезжают. Вряд ли артисты планируют возвращаться в Россию, хотя здесь у них остался дом", – отметил Манукян.

Он также добавил, что, вероятно, недвижимость была приобретена на деньги Максима Галкина, заработанные им во время гастрольных поездок.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица Алла Пугачева , которая с 2022 года проживает в Израиле и открыто осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, сохранила права на 166 собственных песен в России.

По данным российских пропагандистских медиа, Примадонна официально остается правообладательницей своих треков и может получать прибыль от их использования. Кроме этого, Пугачева является автором более 40 текстов, в около 146 композициях выступила композитором, а еще в 22 — одновременно автором слов и музыки. Она имеет право на выплаты за исполнение ее произведений другими исполнителями.

