Пугачева на выступлении Сердючки в Юрмале "отрывалась" под трек "Russia goodbye"

Недавно в Юрмале "отгремел" фестиваль, организовавший Лайма Вайкуле, здесь выступали и некоторые знаменитости из Украины. В их числе был и Андрей Данилко, еще известный фанатам, как Верка Сердючка. Певец на сцене Юрмалы исполнил свою известную песню "Dancing Lasha Tumbai", в тексте которой еще несколько лет назад жители РФ слышали для себя "послание" – "Russia goodbye".

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

Во время выступления Верки Сердючки среди зрителей присутствовали звездные гости – Алла Пугачева и Максим Галкин. Звездные супруги имели места в зрительном зале вместе еще с одной российской знаменитостью — Андреем Макаревичем, именно его жена все выступление сняла на видео.

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Было заметно, что Примадонне и ее мужу понравилось выступление легендарной Сердючки. Пугачева и Галкин улыбались и о чем-то активно говорили. Но одно лишь сообщение, что Алла Пугачева "отрывалась" под музыку Сердючки, очень возмутило ее бывших фанатов из РФ.

Многие россияне написали, что Примадонна "окончательно отреклась" от России, потому что отрывалась под украинские шлягеры. Особенно россияне выделили известную фразу "Russia goodbye". Хейтеры написали: "Отписываюсь!" "Фу, не ожидал такого от Аллы Борисовны" "А им весело, предатели!"

Но негативные комментарии при этом не превосходят положительные. Многие подписчики хвалили Верку Сердючку и благодарили Примадонну за то, что она посетила фестиваль своей коллеги Лаймы Вайкуле.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Сторонница Кремлевского режима "набросилась" на Пугачеву. Знаменитость из РФ Маша Распутина, всячески поддерживающая кремлевский режим, остро высказалась о российской Примадонне. Она "набросилась" на Пугачеву, анализируя ее таланты и титулы.