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Пугачева написала обращение к 9 мая и снова стала "изменницей" в России

Россияне в очередной раз окрестили Аллу Пугачеву "изменницей"

сегодня, 21:55
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Автор:

Лиля Воробьева

Российская звезда Алла Пугачева, покинувшая РФ с начала войны в Украине, обнародовала сообщение до 9 мая, которое разозлило россиян.

Пугачева написала обращение к 9 мая и снова стала "изменницей" в России

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

На собственной странице в Instagram она поставила фото ветеранов Второй мировой войны, и подписала снимок следующими словами: "Где вы теперь друзья-однополчане? Как вас не хватает сегодня".


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Жители РФ в очередной раз назвали Примадонну "изменницей", однако адекватные подписчики соцсети убеждены, что ветеранам, которые были участниками Второй мировой войны, было бы стыдно за ту политику, которую проводит теперь Россия.

"Предали вы память тех людей, которые когда-то воевали за мир! Когда Буданов призывает убивать россиян, Вы глаза закрываете, чтобы правду не видеть", "Эти люди воевали не за то, чтобы этой ночью украинцы сидели в бомбоубежищах от путинских ракет" , "Прошедшие войну знают цену победы, никогда бы не допустили ужаса, который творится сегодня!", "В гробу переворачиваюсь сейчас от такого позора", "Они сейчас в гробах переворачиваются от того, что Россия творит", — написали пользователи в комментариях под сообщением Пугачевой.

Пугачева написала обращение к 9 мая и снова стала ”изменницей” в России - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что кремлевская пропагандистка пообещала, что уедет из России, если Пугачеву "примут назад" . Недавно Примадонна российской сцены снова вернулась в российскую столицу, чтобы попрощаться со своим товарищем Валентином Юдашкиным. Алла Пугачева в черных одеждах присутствовала на церемонии прощания с модельером, где встретилась с пресс-секретарем российского президента Дмитрием Песковым. Многие россияне возмутились тем, что Песков поцеловал руку Примадонны и сказал, что таки рад ее видеть. На это явилась реакция пропагандистки Маргариты Симоньян. Она сказала, что не будет терпеть, когда Пугачеву "примут обратно".



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