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Пугачева назвала условие для приезда в Киев: Галкин удивил заявлением

Алла Пугачева и Максим Галкин прокомментировали возможность визита в Киев.

26 июля 2026, 09:05
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Slava Kot

Российские артисты Алла Пугачева и Максим Галкин, после начала полномасштабного вторжения России покинули страну-агрессорку и открыто выступают против войны, прокомментировали возможность своего визита в Украину. Заявление они сделали на музыкальном фестивале Laima Rendezvous Jūrmala в Латвии.

Пугачева назвала условие для приезда в Киев: Галкин удивил заявлением

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото из открытых источников

На красном тротуаре журналисты Новости.LIVE поинтересовались, изменились ли за последний год планы супругов по поездке в Киев. Первой ответила Алла Пугачева. Певица заявила, что готова приехать в украинскую столицу, если получит соответствующее приглашение.

"Вы знаете, что мы вас поддерживаем. Конечно. Давайте там быстренько... Пригласите — споем вместе. Под мирным небом только, пожалуйста", — сказала Пугачева.

После этого к разговору присоединился Максим Галкин. Он подчеркнул, что поддерживает украинцев, однако назвал вопрос о возможном приезде в Киев "странным".

После начала полномасштабной войны семья уехала из России и сейчас проживает за границей. Максим Галкин неоднократно публично осуждал российскую агрессию, рассказывал о последствиях ударов по украинским городам, учит украинский язык и исполняет украинские песни во время концертов. Из-за своей позиции российские власти внесли его в реестр так называемых "иноагентов". Алла Пугачева также неоднократно демонстрировала поддержку антивоенной позиции мужчины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Пугачеву и Галкина жестоко разгромили из-за желания приехать в Украину.

Также "Комментарии" писали, что Алле Пугачевой в апреле исполнилось 77 лет: как певица выглядела в молодости.



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Источник: https://t.me/novynylive/206836
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