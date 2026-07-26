Пугачова назвала умову для приїзду до Києва: Галкін здивував заявою

Російські артисти Алла Пугачова та Максим Галкін, які після початку повномасштабного вторгнення Росії залишили країну-агресорку та відкрито виступають проти війни, прокоментували можливість свого візиту до України. Заяву вони зробили під час музичного фестивалю Laima Rendezvous Jūrmala у Латвії.

Алла Пугачова та Максим Галкін. Фото з відкритих джерел

На червоному хіднику журналісти Новини.LIVE поцікавилися, чи змінилися за останній рік плани подружжя щодо поїздки до Києва. Першою відповіла Алла Пугачова. Співачка заявила, що готова приїхати до української столиці, якщо отримає відповідне запрошення.

"Ви знаєте, що ми вас підтримуємо. Звісно. Давайте там швиденько... Запросіть — заспіваємо разом. Під мирним небом тільки, будь ласка", — сказала Пугачова.

Після цього до розмови долучився Максим Галкін. Він наголосив, що підтримує українців, однак назвав питання про можливий приїзд до Києва "дивним".

Після початку повномасштабної війни родина виїхала з Росії та нині проживає за кордоном. Максим Галкін неодноразово публічно засуджував російську агресію, розповідав про наслідки ударів по українських містах, вивчає українську мову та виконує українські пісні під час концертів. Через свою позицію російська влада внесла його до реєстру так званих "іноагентів". Алла Пугачова також неодноразово демонструвала підтримку антивоєнної позиції чоловіка.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Пугачову і Галкіна жорстко розгромили за бажання приїхати в Україну.

Також "Коментарі" писали, що Аллі Пугачовій у квітні виповнилося 77 років: як співачка виглядала в молодості.