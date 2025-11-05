Пугачева отреагировала на смерть известного телеведущего в РФ

Рубрики
Российская певица Алла Пугачева, открыто поддерживающая Украину в войне против российской агрессии, посвятила публикацию своему коллеге Юрию Николаеву, умершему 4 ноября после проблем с легкими.
Алла Пугачева (фото из открытых источников)
На своей странице в социальных сетях Примадонна опубликовала архивное фото телеведущего и оставила краткую подпись.
Подписчики певицы поддержали ее эмоциональное сообщение, оставив многочисленные комментарии.
"Он был бы счастлив, узнав, что вы его помните и между вами осталось хорошее";
"Как же я ждала, когда он скажет заветное: поет Алла Пугачева!";
"Какая же Алла великодушна, ведь он такие гадости о Максиме говорил, взлетник стал к мозгу костей. Испортил некролог", — писали пользователи.
Юрий Николаев известен тем, что поддерживал российское вторжение в Украину и выступал против возвращения в Россию артистов, покинувших страну после начала полномасштабной войны.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что 4 ноября умер российский телеведущий Юрий Николаев . Ему было 76 лет. По информации Mash, народному артисту стало плохо дома, врачи спасти его не смогли. Он долгое время боролся с тяжелым заболеванием легких и был экстренно госпитализирован в середине октября.
Причина смерти Юрия Николаева – рецидив онкологии, врачи обнаружили новые опухоли в легких. Народный артист в последнее время задыхался из-за хронических заболеваний дыхательных путей. Едва говорил и жаловался на сильную слабость, кашель и головокружение. Николаева не раз предупреждали, что ему нельзя курить, но артист не слушал рекомендаций – выкуривал по две пачки в день.