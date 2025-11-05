Пугачова відреагувала на смерть відомого телеведучого в РФ

Рубрики
Лиля Воробьева
Російська співачка Алла Пугачова, яка відкрито підтримує Україну у війні проти російської агресії, присвятила публікацію своєму колезі Юрію Ніколаєву, який помер 4 листопада після проблем із легенями.
Алла Пугачова (фото з відкритих джерел)
На своїй сторінці в соціальних мережах Примадонна опублікувала архівне фото телеведучого та залишила короткий підпис.
Підписники співачки підтримали її емоційний допис, залишивши численні коментарі.
"Він був би щасливий, дізнавшись, що ви його пам’ятаєте і між вами залишилося хороше";
"Як же я чекала, коли він скаже заповітне: співає Алла Пугачова!";
"Яка ж Алла великодушна, адже він такі гидоти про Максима говорив, зетником став до мозку кісток. Зіпсував некролог", – писали користувачі.
Юрій Ніколаєв відомий тим, що підтримував російське вторгнення в Україну та виступав проти повернення до Росії артистів, які покинули країну після початку повномасштабної війни.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що 4 листопада помер російський телеведучий Юрій Ніколаєв. Йому було 76 років. За інформацією Mash, народному артисту стало зле вдома, лікарі врятувати його не змогли. Він довгий час боровся з важким захворюванням легенів і був екстрено госпіталізований в середині жовтня.
Причина смерті Юрія Ніколаєва — рецидив онкології, лікарі виявили нові пухлини в легенях. Народний артист останнім часом задихався через хронічні захворювання дихальних шляхів. Ледве говорив і скаржився на сильну слабкість, кашель і запаморочення. Ніколаєва не раз попереджали, що йому не можна палити, але артист не слухав рекомендацій — викурював по дві пачки на день.