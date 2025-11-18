logo

Главная Новости Звезды персона Пугачева получила неожиданное предложение из Кремля
commentss НОВОСТИ Все новости

Пугачева получила неожиданное предложение из Кремля

К Алле Пугачевой обратились с просьбой

18 ноября 2025, 22:46
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

  Российская певица Алла Пугачева, после террористического вторжения РФ поддерживающая Украину, получила неожиданное предложение. Скандальный стилист Сергей Зверев, у которого несколько родственников "закобзонились" на войне в Украине, обратился в Примадонну из-за росСМИ.

Пугачева получила неожиданное предложение из Кремля

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

Несмотря на противоположные позиции, Зверева, поддерживающего путинский режим, долгое время считали близким другом Пугачевой. Он отказался высказываться негативно об артистке после того, как она покинула РФ, и заявил, что обязан своей карьерой именно Алле.

"А я никогда о ней тоже не говорил ничего плохого. Она мой наставник, моя муза. Если бы не Алла, я бы сейчас что делал? Чем бы я сейчас занимался, скажите? Я всегда ей буду благодарен", – заявил стилист.

Зверев подчеркнул, что Пугачева сейчас находится в отличной форме и прекрасно выглядит. Он предложил певице не упустить момент и снова выйти на сцену с сольным выступлением.

"Кстати, она находится в хорошей форме. Алла выглядит шикарно. Ей нужно сольник дать, пока она набрала такую красоту", — предложил Сергей.

Также он выразил убеждение, что Пугачева якобы еще вернется в террористическую РФ, утверждая, что другого варианта у нее нет.

"Вернется, конечно. Никуда она не денется!", — подытожил Зверев.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица Алла Пугачева, после начала полномасштабного вторжения РФ открыто поддержала Украину, решила сменить место жительства. Ранее музыкальный критик Сергей Соседов сообщал, что Примадонна планирует переезд в Болгарию, однако по данным российских СМИ, у артистки появился еще один, более неожиданный вариант.

Согласно информации источников, Пугачева рассматривает возможность переезда в Швейцарию. Такое решение она приняла для большей конфиденциальности — певица надеется, что там ее будут меньше беспокоить поклонники, которые часто узнают ее на улицах. В то же время, в России на эту новость отреагировали негативно и попытались найти недостатки в избранном направлении.



Источник: https://www.mk.ru/social/2025/11/15/sergey-zverev-sdelal-zayavlenie-o-vozrashhenii-pugachevoy-v-rossiyu.html
