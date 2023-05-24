Пугачева закрыла свой последний бизнес в России: что известно

В российских медиа обсуждается сообщение, что Алла Пугачева избавилась от своего бизнеса в РФ. В частности, в России знаменитость уже не проживает больше года – с начала полномасштабного вторжения звезда вместе с мужем и детьми переехала в Израиль.

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

С тех пор в российской столице ее заметили дважды – осенью 2022 года, тогда Примадонна приехала забрать из школы документы детей и выставила на продажу семейный особняк. В мае этого года Примадонна прилетела в Москву, чтобы побывать на похоронах своего близкого товарища Валентина Юдашкина.

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За это время Примадонну с Россией связывал один вид дохода – контракт с известной маркой обуви, который был заключен еще несколько лет назад. Для известного в РФ бренда Алла Пугачева разработала дизайн обуви. Теперь этот контракт не продлевали.

"Сейчас с сайта компании "Эконика", которая выпускала дизайнерскую обувь и аксессуары от Аллы Пугачевой, внезапно исчезла вся продукция, разработанная певицей. Осталось только пять моделей обуви, и цены на них распродажные. Туфли, стоившие 19 тысяч, теперь можно купить всего за 5 тысяч..." – сообщили пропагандистские медиа РФ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Поклонница кремлевского режима "набросилась" на Пугачеву. Знаменитость из РФ Маша Распутина, всячески поддерживающая кремлевский режим, остро высказалась о российской Примадонне. Она "набросилась" на Пугачеву, анализируя ее таланты и титулы. Отвечая на вопросы представителей российского телеканала, Распутина рассказала о собственном дне рождения, но снова вспомнила о своей едва ли не главной конкурентке на сцене Аллы Борисовны. Ведь утверждали, что эти яркие певицы постоянно враждуют друг с другом.