"Пусть живет месяц без денег": Кошевой признался, сколько денег дает своей жене

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Любовь Блажко
Украинский телеведущий и комик признался, кто в их семье занимается распределением бюджета и сколько денег он дает своей супруге.
Евгений Кошевой. Фото: dynamo.kiev.ua
Оказалось, что Евгений не любит, когда устанавливается определенный "лимит" в расходах, поэтому он полностью доверяет все свои деньги жене. Этим признанием он поделился в своем интервью для шоу "Ж F*CKTOR" на YouTube.
Кроме того, телеведущего спросили, есть ли у них в семье общий семейный бюджет. На что тот ответил, что такое у них не практикуется. В их семье принято брать деньги, когда нужно, не ограничивая себя в расходах.
Звезда "95 квартала" также заявил о том, что категорически не приемлет, когда мужчина просит деньги у своей женщины. Он уверен в том, что бюджет мужчины – это семейный бюджет, а бюджет жены – это только ее.
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