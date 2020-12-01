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Главная Новости Звезды персона "Пусть живет месяц без денег": Кошевой признался, сколько денег дает своей жене
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"Пусть живет месяц без денег": Кошевой признался, сколько денег дает своей жене

Телеведущий честно ответил на поставленный вопрос

сегодня, 19:52
Автор:

Любовь Блажко

Украинский телеведущий и комик признался, кто в их семье занимается распределением бюджета и сколько денег он дает своей супруге. 

"Пусть живет месяц без денег": Кошевой признался, сколько денег дает своей жене

Евгений Кошевой. Фото: dynamo.kiev.ua

Оказалось, что Евгений не любит, когда устанавливается определенный "лимит" в расходах, поэтому он полностью доверяет все свои деньги жене. Этим признанием он поделился в своем интервью для шоу "Ж F*CKTOR" на YouTube. 

"У меня в семье нету такого, что я даю какую-то энную сумму денег жене. И если она ее потратила – пусть живет месяц без денег. У меня такого нет. Это как вообще называется? Это что, по-мужски? У нас так: сколько заработал – положил. Надо жене что-то – бери!" – рассказал Кошевой.

Кроме того, телеведущего спросили, есть ли у них в семье общий семейный бюджет. На что тот ответил, что такое у них не практикуется. В их семье принято брать деньги, когда нужно, не ограничивая себя в расходах. 

Звезда "95 квартала" также заявил о том, что категорически не приемлет, когда мужчина просит деньги у своей женщины. Он уверен в том, что бюджет мужчины – это семейный бюджет, а бюджет жены – это только ее. 

"Все, что заработала она – ее. Я никогда в жизни не попрошу у нее денег. Нету такого понятия, что женщина должна обеспечивать мужчину. Он что, альфонс?" – эмоционально спросил Евгений.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Евгений Кошевой кардинально сменил имидж. Популярный украинский комик решил воспользоваться карантином для того, чтобы поэкспериментировать со своей внешностью. Кошевой заявил, что перестал бриться, а также хочет снова отрастить волосы.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1143&v=9TpRv6OeLAk&feature=emb_title&ab_channel=%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%A4%D0%9C
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