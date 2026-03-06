logo

Путин обратился к актрисе из Житомирской области, которая поддержала режим Кремля

Путин проявил особое расположение к актрисе Елене Яковлевой

6 марта 2026, 22:10
Российский диктатор Владимир Путин поздравил с 65-летием актрису Елена Яковлева , которая поддерживает политику Кремля по отношению к Украине. Соответствующее поздравление обнародовали на сайте Кремля.

Путин обратился к актрисе из Житомирской области, которая поддержала режим Кремля

Путин и Елена Яковлева (фото из открытых источников)

Яковлева родилась в Житомирской области, но давно живет и работает в России. Актриса неоднократно публично поддерживала российские власти и пропагандистские нарративы.

В своем обращении Путин назвал ее представительницей "блестящей плеяды талантливых актрис" и поблагодарил за вклад в русскую культуру.

"Уважаемая Елена Алексеевна! Поздравляю вас с юбилейным днем рожденья. Вы принадлежите к блестящей плеяде талантливых, творчески востребованных актрис, подкупающих своим обаянием, искренностью и увлечением избранным делом. Эти качества помогают вам добиваться успеха в любимой профессии и радовать поклонников театра и кино яркими работами", — говорится в поздравлении.

Актриса получила широкую известность благодаря роли в детективном сериале Каменская .

Несмотря на украинское происхождение, Яковлева поддерживала политику Кремля по Украине и посещала оккупированный Крым. Поэтому ей запрещен въезд на территорию Украины. В то же время часть семьи актрисы, по открытым данным, проживала в Харькове.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская актриса Елена Яковлева, родившаяся в Украине, однако поддержавшая политику Кремля, поделилась историей семейной трагедии . Из-за собственной позиции она не смогла присутствовать на похоронах близкого человека, о чем рассказала российским медиа.

По словам Яковлевой, ее родители оставались в Харькове. Несмотря на тесную связь с родиной, актриса посещала оккупированный Крым, из-за чего получила запрет на въезд в Украину. Когда незадолго до начала полномасштабной войны умерла ее мать, артистка решила приехать на прощание, несмотря на санкции. Украинские пограничники отнеслись к ситуации с пониманием и позволили ей попасть на похороны.



