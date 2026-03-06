Путін звернувся до акторки з Житомирщини, яка підтримала режим Кремля

Яковлєва народилася в Житомирській області, однак давно живе й працює в Росії. Акторка неодноразово публічно підтримувала російську владу та пропагандистські наративи.

У своєму зверненні Путін назвав її представницею "блискучої плеяди талановитих актрис" та подякував за внесок у російську культуру.

"Шановна Олено Олексіївно! Вітаю вас із ювілейним днем народження. Ви належите до блискучої плеяди талановитих, творчо затребуваних актрис, які підкуповують своєю чарівністю, щирістю та захопленістю обраною справою. Ці якості допомагають вам досягати успіху в улюбленій професії та радувати шанувальників театру і кіно яскравими роботами", — йдеться у привітанні.

Акторка здобула широку популярність завдяки ролі у детективному серіалі Каменская.

Попри українське походження, Яковлєва підтримувала політику Кремля щодо України та відвідувала окупований Крим. Через це їй заборонено в’їзд на територію України. Водночас частина родини акторки, за відкритими даними, проживала у Харкові.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська акторка Олена Яковлєва, яка народилася в Україні, однак підтримала політику Кремля, поділилася історією сімейної трагедії. Через власну позицію вона не змогла бути присутньою на похороні близької людини, про що розповіла російським медіа.

За словами Яковлєвої, її батьки залишалися жити у Харкові. Попри тісний зв’язок із батьківщиною, акторка відвідувала окупований Крим, через що отримала заборону на в’їзд до України. Коли незадовго до початку повномасштабної війни померла її мати, артистка вирішила приїхати на прощання, попри накладені санкції. Українські прикордонники поставилися до ситуації з розумінням і дозволили їй потрапити на похорон.

