Путинист из "Кривого зеркала" Александр Морозов собирается на Донбасс: подробности

По словам российского клоуна-путиниста, бывшего участника юмористического шоу "Кривое зеркало" Александра Морозова, в его творческих планах – поездка в Донбасс.

Александр Морозов (фото из открытых источников)

При этом Морозов говорит, что в его намерениях — развеселить мирное население. "Развлечь" находящихся на оккупированной территории украинцев путинист намерен частушками о фашистах. На сцене юморист будет исполнять эти частушки, находясь в образе Пчелки, именно таким персонажем он был в "Кривом зеркале", сообщает ТСН, ссылаясь на российские пропагандистские СМИ.

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Сейчас путинист ждет разрешения ехать в Донецк и находится "на чемоданах".

"У меня очень много песен, может, и не патриотических в нашем понимании, но душеподъемных – точно! Репертуар я несколько обновил. Например, придумал для своей знаменитой Пчелки несколько четверостиший о фашистах, их буду выполнять", — говорит Морозов.

Одну частицу, которая "отличается" рифмой и глубоким "смыслом", путинский клоун привел в пример: "Фашисты приходили: хотели мед отнять! Но мы их победили, фашисты и ушли!".

Как утверждает Морозова, жители Донбасса теперь остро нуждаются в юморе, который им необходим. Дальше этот сторонник диктатора будет выступать и радовать российских кафиров.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Мой личный враг: почему путинистке Аллегровой досталось от Софии Ротару . Известная украинская звезда София Ротару вслух не комментирует полномасштабную войну захватчиков РФ в Украине, но всегда обнародует на своих страницах в социальной сети все ее ужасы и благодарна украинским Вооруженным силам за мужество и стойкость в борьбе с врагом.