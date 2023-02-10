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Путинист из "Кривого зеркала" Александр Морозов собирается на Донбасс: подробности

"Развлечь" украинцев, находящихся на оккупированной территории, путинист намерен частушками о фашистах

сегодня, 22:15
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Автор:

Лиля Воробьева

По словам российского клоуна-путиниста, бывшего участника юмористического шоу "Кривое зеркало" Александра Морозова, в его творческих планах – поездка в Донбасс.

Путинист из "Кривого зеркала" Александр Морозов собирается на Донбасс: подробности

Александр Морозов (фото из открытых источников)

При этом Морозов говорит, что в его намерениях — развеселить мирное население. "Развлечь" находящихся на оккупированной территории украинцев путинист намерен частушками о фашистах. На сцене юморист будет исполнять эти частушки, находясь в образе Пчелки, именно таким персонажем он был в "Кривом зеркале", сообщает ТСН, ссылаясь на российские пропагандистские СМИ.


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Сейчас путинист ждет разрешения ехать в Донецк и находится "на чемоданах".

"У меня очень много песен, может, и не патриотических в нашем понимании, но душеподъемных – точно! Репертуар я несколько обновил. Например, придумал для своей знаменитой Пчелки несколько четверостиший о фашистах, их буду выполнять", — говорит Морозов.

Одну частицу, которая "отличается" рифмой и глубоким "смыслом", путинский клоун привел в пример: "Фашисты приходили: хотели мед отнять! Но мы их победили, фашисты и ушли!".

Как утверждает Морозова, жители Донбасса теперь остро нуждаются в юморе, который им необходим. Дальше этот сторонник диктатора будет выступать и радовать российских кафиров.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Мой личный враг: почему путинистке Аллегровой досталось от Софии Ротару . Известная украинская звезда София Ротару вслух не комментирует полномасштабную войну захватчиков РФ в Украине, но всегда обнародует на своих страницах в социальной сети все ее ужасы и благодарна  украинским Вооруженным силам за мужество и стойкость в борьбе с врагом.




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Источник: https://tsn.ua/glamur/zirka-krivogo-dzerkala-morozov-yide-na-donbas-z-chastivkami-vigadav-dlya-svoyeyi-bdzhilki-novi-chotirivirshi-2262319.html
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