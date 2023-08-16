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Пьяная российская певица упала прямо на сцене (ВИДЕО)

Седокова "налажала" во время выступления в Москве

16 августа 2023, 23:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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Опальная исполнительница Анна Седокова, родившаяся в городе Киев, однако покинувшая родину и выступающая на стороне врага, сделала себя посмешищем в социальных сетях. Вся причина в видео, где отснят нетрезвый конфуз певицы.

Пьяная российская певица упала прямо на сцене (ВИДЕО)

Анна Седокова (фото из открытых источников)

В Интернете обнародован видеоролик, где Седокова свалилась на сцене во время своего выступления. Поя на концерте в российской столице, звезда очевидно желала произвести наилучшее впечатление на поклонников, однако получилось все наоборот.


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Знаменитость в какой-то момент не смогла удержаться на ногах, и приземлилась на пятую точку. Анна еще пыталась как-то петь, но делала это смутно, поэтому шокированные зрители ничего не могли понять. Ситуацию, как рухнула на сцене Седокова, высмеяло немало российских Telegram-каналов.

"Похоже, у Анны Седоковой большие проблемы с алкоголем. И пить она бросила не просто так. Видео с концерта в Москве, где накачана непонятно, чем экс-"виагра" рухнула прямо на сцене", — написали журналисты одного из них.

При этом звезда, этот позорный случай не упоминает. Когда был отснят видеоролик – не выяснено.

К слову, сама Седокова заявила, что "завязала" с вином, и очень радовалась тем, что не употребляла алкоголь уже 18 дней. Удалось ли Анне продержаться и не "сорваться" — пока неизвестно.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что певица из Украины, продолжающая выступать в России, упала прямо у сцены в Москве. Опальная исполнительница Анна Седокова, забывшая о своей стране и сейчас выступающая в России, во время концерта упала недалеко от сцены. Она запланировала выступление в российской столице, но вот "налаживала" еще до начала концертного действа.



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