Пытались бежать в Молдову: как сын и внук Софии Ротару хотели покинуть Украину (ВИДЕО)

В понедельник, 7 марта, неподалеку от участка украинско-молдавской границы в районе города Могилев-Подольский украинскими пограничниками были задержаны 9 украинцев, которые пытались предпринять попытку незаконно перейти государственную границу Украины. Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на источник Службы безопасности Украины.

Сын и внук Софии Ротару хотели скрыться (фото из открытых источников)

В группе задержанных находилось восемь граждан призывного возраста, сопровождал их так называемый "поводырь" — житель Молдовы. Все украинцы на лодке предпринимали попытку переправиться на молдавскую территорию. Пограничники их всех задержали.

В числе украинских "беженцев", которые хотели осесть в Молдове, на фотографиях можно узнать Руслана Евдокименко и Анатолия Евдокименко — сына и внука популярной украинской исполнительницы Софии Ротару.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что сын Софии Ротару показал элитный семейный особняк. Сын исполнительницы Руслан Евдокименко изложил в социальных сетях фотографии любимого семейного дома. Они сделаны из двора коттеджа, где любит совершать прогулки звездная певица. На фотографиях можно увидеть заснеженный сад вокруг дома. Недалеко от дорожки расположены красивые маленькие фонарики. Роскошный коттедж Ротару следует искать в населенном пункте Пятихатки, сразу за известной Конча-Заспой, недалеко от села Козин. Площадь дома большая – почти 1500 квадратных метров. Новостройку София Ротару приобрела 16 лет назад. В то время на участке находился сруб из дерева, который потом строители обмуровали кирпичом. От этого дом только выиграл и набрал признаки респектабельности. Вокруг коттеджа исполнительница посадила голубые елки и туи.

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