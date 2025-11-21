Расчленила мужа на 15 частей: в России в тюрьму посадили вдову известного рэпера

В РФ суд назначил 12 с половиной лет колонии общего режима Марини Кохал — вдове рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) по делу о его убийстве. Об этом пишут росСМИ.

Марина Кохал и ее муж (фото из открытых источников)

Суд признал Кохал виновной в убийстве. Ранее ее также обвиняли в поругании над телом умершего, однако эту статью суд по обвинению исключил.

По версии следствия, в июле 2020 года Кохал убила мужчину из-за личной неприязни, введя ему укол аналога инсулина. Когда рэпперу стало плохо, она намеренно не сделала ничего, чтобы ему помочь, а после смерти Картрайта расчленила тело на 15 частей.

Любовь вину не признала. В своем последнем слове она назвала собственный поступок идиотским и сказала, что работает с психотерапевтом. Защита подсудимой настаивала на ее оправдании.

В зале суда вдову Картрайта заключили под стражу. Кохал находилась в СИЗО с начала августа 2020 года, но в октябре 2021 года ее перевели под домашний арест.

Как передает издание "78", в суде Кохал стало плохо, и ей вызвали скорую помощь.

