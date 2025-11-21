Розчленувала чоловіка на 15 частин: у Росії до в'язниці посадили вдову відомого репера

У РФ суд призначив 12 з половиною років колонії загального режиму Марині Кохал — вдові репера Енді Картрайта (справжнє ім’я — Олександр Юшко) у справі про його вбивство. Про це пишуть росЗМІ.

Марина Кохал та її чоловік (фото з відкритих джерел)

Суд визнав Кохал винною у вбивстві. Раніше її також обвинувачували в нарузі над тілом померлого, однак цю статтю суд із обвинувачення виключив.

За версією слідства, у липні 2020 року Кохал убила чоловіка через особисту неприязнь, ввівши йому укол аналога інсуліну. Коли реперу стало зле, вона навмисно не зробила нічого, щоб йому допомогти, а після смерті Картрайта розчленувала тіло на 15 частин.

Кохал провину не визнала. У своєму останньому слові вона назвала власний учинок ідіотським і сказала, що працює з психотерапевтом. Захист підсудної наполягав на її виправданні.

У залі суду вдову Картрайта взяли під варту. Кохал перебувала в СІЗО з початку серпня 2020 року, але у жовтні 2021 її перевели під домашній арешт.

Як передає видання "78", у суді Кохал стало зле, і їй викликали швидку допомогу.

