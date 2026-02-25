logo

Раскаяться будет: в РФ заявили, что Пугачева вернется назад
commentss НОВОСТИ Все новости

Раскаяться будет: в РФ заявили, что Пугачева вернется назад

Алексей Огурцов считает, что независимая Пугачева будет выпрашивать прощение у россиян

25 февраля 2026, 00:10
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российская певица Алла Пугачева, поддерживающая Украину после террористического нападения РФ, может приехать в террористическую Россию.

Раскаяться будет: в РФ заявили, что Пугачева вернется назад

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

По крайней мере, так считает некий российский актер Алексей Огурцов. Этот индивидуум считает, что артистка собирается возвратиться на свою террористическую родину. Его цитируют пропагандисты.

"Алла Пугачева приедет... Мы умеем прощать. Может, сейчас надо сказать "увы". Когда Пугачева покается, а она покается, знает, как это вовремя преподнести. Она талантливая актриса и хорошо это понимает", — откровенно высказался Огурцов.

Путинист также считает, что Пугачева будет выпрашивать прощение. "А мы простим ее, мы простим всех, кто уехал. Не сносить мне головы, но так будет. Мы ведь сильны не только историей, но и умением прощать", — считает актер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица Алла Пугачева , после террористического вторжения РФ поддерживающая Украину, получила неожиданное предложение. Скандальный стилист Сергей Зверев, у которого несколько родственников "закобзонились" на войне в Украине, обратился в Примадонну из-за росСМИ.

Несмотря на противоположные позиции, Зверева, поддерживающего путинский режим, долгое время считали близким другом Пугачевой. Он отказался высказываться негативно об артистке после того, как она покинула РФ, и заявил, что обязан своей карьерой именно Алле.

Зверев подчеркнул, что Пугачева сейчас находится в отличной форме и прекрасно выглядит. Он предложил певице не упустить момент и снова выйти на сцену с сольным выступлением. Также он выразил убеждение, что Пугачева якобы еще вернется в террористическую РФ, утверждая, что другого варианта у нее нет.



Источник: https://www.kp.ru/daily/27765/5213824/
