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Раскрыли хитрый план украинской певицы, которая продолжает работать в РФ и молчать о войне (ВИДЕО)

Он утверждает, что "Елка" якобы хочет усидеть на двух стульях

25 апреля 2023, 23:15 comments1301
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Автор:

Лиля Воробьева

Российская исполнительница Елка (настоящее имя Елизавета Иванцев), родом из Ужгорода, но живущая и делающая карьеру в РФ, как вариант, оказывает помощь ВСУ. Об этом, ссылаясь на инсайдера, не открывающего свое имя, рассказывает блогер Богдан Беспалов.

Раскрыли хитрый план украинской певицы, которая продолжает работать в РФ и молчать о войне (ВИДЕО)

Певица Елка (фото из открытых источников)

"Слушай, Лиза — очень хитрая дама. Если поднять историю ее визитов, якобы на отдых в Европу, и порыться в трансфере ее личных средств, ты удивишься, но она часто использует в Европе малоизвестные платежные системы международных переводов", — процитировал "инсайдерское письмо" Беспалов.


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По словам блогера, у него есть информация, по которой певица тайно донатит на украинские Вооруженные Силы через посредство своих друзей. Она шлет деньги в Ужгород, откуда их переводят на нужды украинских защитников. Для этой цели Елка будто сообразила сверхсложную схему, которую в РФ не могут "засечь".

Еще у блогера есть информация, что певица приняла решение помочь родной стране не просто так. Никак не комментируя свою позицию о начале полномасштабной войны на родине, певица реализует свой хитрый план. При этом, когда в России будет "тотальная тьма", исполнительница может вернуться в Украину и сделать заявление, что она помогала украинской армии, но молчала по причине преследований и "давления".

При этом Беспалов проверял информацию о товарищах певицы и узнал, что они общались с ней, но сейчас об этом молчат. Но он не утверждает, что "инсайдерский  слив" о донатах Елки для украинской армии ей поможет.

Беспалов не может сказать, останется ли Елка сидеть на двух стульях и сможет ли она смотреть в глаза согражданам, оставшимся без домов и родных по причине российской агрессии. Но действительно ли звезда оказывает помощь Украине - не сообщают  Звезда из Украины пока на эту информацию никак не реагирует .

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у изменившая родину странская певица получила музыкальные награды в России.



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