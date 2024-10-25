Распухло лицо и будет еще хуже: российская певица заболела после развода

Анна Седокова, певица украинского происхождения, которая не высказала позицию по войне в Украине и продолжает поддерживать связь с Россией, испытала проблемы со здоровьем на фоне развода. По информации российских медиа, у нее возникли симптомы, связанные с крапивницей и отеком Квинке из-за стресса.

Анна Седокова (фото из открытых источников)

"Лицо начало отекать, а тело покрылось красными пятнами. После нескольких дней сплошного кошмара я поняла, что это неизбежно", — сообщила Седокова.

Она также добавила, что ситуация может ухудшиться из-за отсутствия необходимых медикаментов в России: "Это значит, что дальше будет еще страшнее и болезненнее", — поделилась певица.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица официально бросила своего четвертого мужчину . Украинская певица Анна Седокова, которая в последние годы поддерживает связь с Россией и молчит о войне в Украине, подала заявление на развод со своим третьим мужчиной, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Их брак длился четыре года, и, по сообщениям, пара разводится без имущественных или финансовых споров.

Заявление на развод Седокова подала 16 октября в московский судебный участок. Согласно местному законодательству, паре предоставят месяц для возможного примирения, после чего брак будет официально расторгнут. В одном из своих недавних публичных выступлений певица сказала: "Говорят, что женщина становится красивее после развода. Ну что ж, посмотрим. Я знаю, вы видите изменения во мне — и внешние, и внутренние".

Анна Седокова была замужем трижды и имеет троих детей от разных мужчин. Ее личная позиция по поводу войны в Украине вызывает много критики.

