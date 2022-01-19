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Разбился на горнолыжном куроте в Альпах: погиб известный французский актер Гаспар Ульель

Гаспар Ульель погиб в Альпах во время отдыха

сегодня, 22:15
Автор:

Лиля Воробьева
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Звезда французских кинофильмов и триллеров Гаспар Ульель ушел из жизни в медицинском учреждении Гренобля, куда его срочно госпитализировали после того, как он упал, каясь на лыжах на горнолыжном курорте Ла Розьер. Актер, сыгравший главную роль в драме "Долгая помолвка" и в триллере о молодости Ганнибала Лектора "Ганнибал: Восхождение" имел только 37 лет.

Разбился на горнолыжном куроте в Альпах: погиб известный французский актер Гаспар Ульель

Гаспар Ульель (фото: elle.ladmedia.fr)

Как рассказали родственники покойного и местный агент, Гаспар во вторник получил в результате падения на лыжах повреждения головы. Это стало для него роковым, сообщает Deadline.

Издание пишет, что звезда кинематографа Франции, который имел много поклонников и уже получил главную роль в будущем сериале Marvel "Лунный рыцарь", перед съемками решил покататься на курорте, расположенный на юге Франции на лыжах. Он стал жертвой серьезной аварии в горах Савойя.

Актера, обладателя премии "Сезар" в 2017 году, вертолетом экстренно отправили в клинику. Но врачи так и не смогли спасти звездному артисту жизни.

Ульель известен своим поклонникам по фильмам "Ганнибал: Восхождение", "Сен-Лоран", "Это всего лишь конец света", "Длинные помолвки".

Важно, что звезда была "лицом" аромата Chanel Bleu de Chanel, он снимался в рекламе этого парфюма, а режиссером ролика был   обладатель премии "Оскар" Мартин Скорсезе.

Также Гаспар Ульель был одним из самых красивых мужчин Франции.

Покойный кроме премии "Сезар" уже получил выдающуюся награду — Орден искусств и литературы.

Теперь без звездного отца будет расти маленький 5-летний сын. Мама мальчика — французская модель и певица Гаэлли Пьетри, с ней артист жил вместе почти 9 лет. Также у самого красивого француза были быстротечные романы с актрисой Марион Котияр, дочерью принцессы Монако Каролины Шарлоттой Казыраги, возведенной сестрой Венсана Касселя Сессисль Кассель, моделью Джорданн Крантелль.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России известного актера нашли мертвым .


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Источник: https://deadline.com/2022/01/moon-knight-gaspard-ulliel-hospitalized-ski-accident-1234915133/
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