Развлекает россиян во время войны: еще один украинский телеведущий сбежал в Россию

Известный ведущий из Украины Вадим Абрамов, ставший узнаваемым после проекта "Ревизор", уехал в РФ. Как выяснили, еще до 2016 года он проживал и строил карьеру в Украине, но позже уехал из страны, объяснив, что переезжает в другое место. Куда именно уехал Абрамов – не было информации.

Вадим Абрамов (фото из открытых источников)

Его соведущая Анна Жижа объясняла, что бывший коллега работает за границей в различных проектах в качестве редактора.

Но уже в 2022 году выяснилось, что бывший украинец проживает в РФ. Тогда у него уже была работа на одном из развлекательных российских каналов "Пятница!"

В 2023 году, не обращая внимания на полномасштабную войну в родной стране, Абрамов остался работать в России. Он теперь ведущий проекта "Четыре дачи". Готовя это шоу, телеведущий ездит по дачам жителей РФ и проверяет их.

Какая позиция Вадима Абрамова о вторжении РФ на его родину – неизвестно. Оказывается, его социальные сети закрыты, поэтому узнать, что он об этом думает, нет возможности.

При этом в информационном пространстве выходец из Украины тоже не выступил, осуждая преступный режим Кремля.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что режиссер из Украины сбежала в Россию. Режиссер украинского происхождения Оксана Байрак ("Женская интуиция", "Аврора", "Ничто не случается дважды") в начале полномасштабной войны в Украине продвигала в социальных сетях нарративы о "братских народах", "артистах вне политики", и в военной агрессии страны -оккупанта полностью обвиняла Украину.

Однако до недавних пор Байрак оставалась в Одессе — исправно ходила в бомбоубежище, с ностальгией вспоминая СССР и обвиняя украинское правительство. Недавно она закрыла странички в социальных сетях от пользователей из Украины.

