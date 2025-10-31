Певицы Лолита Милявская и Елка, после начала полномасштабного вторжения РФ поддержавшие Россию, попали в курьезную ситуацию на церемонии российской музыкальной премии "Золотой граммофон". Как сообщают российские СМИ, артисток ждал неожиданный инцидент прямо на красной дорожке.

Певицы Елка и Лолита (фото из открытых источников)

Обе исполнительницы появились на западе почти одинаковых нарядов — длинных черных блестящих платьях до пола. Единственная разница заключалась в деталях: Елка дополнила образ черными перчатками. Однако, поскольку обе певицы брюнетки, их схожие образы выглядели почти идентично, что создало впечатление модного казуса.

Ошибку стилистов сразу заметили зрители. В соцсетях пользователи активно обсуждали этот инцидент, не сдерживая саркастические комментарии и упоминая украинское происхождение исполнительниц.

"Покупаешь платье за большие деньги — а выглядишь как униформа", — написал один из комментаторов.

"И каждой, наверное, сказали, что она будет единственной в таком платье", — иронизируют другие.

"У Лолиты все плоско, не женственно. Елка тоже не поразила. Такое платье подходит только фигуристым женщинам", — добавили в сети.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что развлекающая россиян певица из Ужгорода впервые высказалась о войне против Украины . Украинская исполнительница Елизавета Иванцев, известная под сценическим именем Елка, впервые высказалась о нападении России на Украину. Певице 43 года, она родилась в Ужгороде, но во взрослом возрасте переехала в Россию, где и осталась жить.

Несмотря на то, что Российская Федерация начала полномасштабное вторжение в Украину, артистка продолжила проживать в стране-агрессоре и долго не комментировала войну. Недавно в сети появилось видео, вероятно, записанное на ее концерте. В какой-то момент Елка обратилась к зрителям с речью. Она сказала: "Вы все знаете, где я родилась и жила 22 года. И откуда я приехала. Я не дала на эту тему ни одного комментария. Потому что я считаю, что мы должны иметь силы оставаться выше всего этого".