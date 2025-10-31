Співачки з України, які розважають росіян, зганьбилися на червоній доріжці в РФ (ФОТО

Співачки Лоліта Мілявська та Йолка, які після початку повномасштабного вторгнення РФ підтримали Росію, потрапили в курйозну ситуацію на церемонії російської музичної премії "Золотий грамофон". Як повідомляють російські ЗМІ, на артисток чекав несподіваний інцидент просто на червоній доріжці.

Співачки Йолка і Лоліта (фото з відкритих джерел)

Обидві виконавиці з’явилися на заході у майже однакових нарядах — довгих чорних блискучих сукнях до підлоги. Єдина різниця полягала в деталях: Йолка доповнила образ чорними рукавичками. Однак, оскільки обидві співачки брюнетки, їхні схожі образи виглядали майже ідентично, що створило враження модного казусу.

Помилку стилістів одразу помітили глядачі. У соцмережах користувачі активно обговорювали цей інцидент, не стримуючи саркастичних коментарів і згадуючи українське походження виконавиць.

"Купуєш сукню за великі гроші — а виглядаєш, як уніформа", — написав один із коментаторів.

"І кожній, певно, сказали, що вона буде єдина в такій сукні", — іронізують інші.

"У Лоліти все плоско, не жіночно. Йолка теж не вразила. Така сукня личить лише фігуристим жінкам", — додали у мережі.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що співачка з Ужгорода, яка розважає росіян, вперше висловилася про війну проти України. Українська виконавиця Єлизавета Іванців, відома під сценічним іменем Йолка, вперше висловилася щодо нападу Росії на Україну. Співачці 43 роки, вона народилася в Ужгороді, але у дорослому віці переїхала до Росії, де й залишилася жити.

Попри те, що Російська Федерація розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, артистка продовжила мешкати в країні-агресорці та тривалий час не коментувала війну. Нещодавно у мережі з’явилося відео, ймовірно, записане під час її концерту. В якийсь момент Йолка звернулася до глядачів із промовою. Вона сказала: “Ви всі знаєте, де я народилася і жила 22 роки. І звідки я приїхала. Я не дала на цю тему жодного коментаря. Тому що я вважаю, що ми повинні мати сили залишатися вище всього цього”.