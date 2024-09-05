Популярная музыкальная группа из Харькова "Пошлая Моллы" оказалась в центре скандала из-за сотрудничества с жителями России, страны-оккупанта и заработка на российских платформах. Недавно группа выпустила новую песню "Адская Колискова" — первый трек за два года. Однако песня была загружена на российские музыкальные платформы, что вызвало возмущение среди пользователей сети. Это означает, что группа получает доход в российских рублях и, вероятно, платит налоги в российский бюджет, что вызывает серьезную критику.

Музыкальная группа "Пошлая Молли" (фото из открытых источников)

Кроме того, песня была создана при поддержке креативной студии Indigo Flow, расположенной в Санкт-Петербурге. Это только придало основаниям для обвинений в сотрудничестве с российскими структурами во время войны.

Пользователи сети массово критикуют действия группы, не понимая, как можно поддерживать благотворительные концерты для Украины, а одновременно выпускать музыку на российских платформах. Комментарии в их адрес наполнены негодованием и критикой.

Группа "Пошлая Моллы", основанная музыкантом из Змиева Кириллом Тимошенко (псевдоним Кирилл Бледный), стала известна благодаря сочетанию поппанка с электронной музыкой. Хотя в начале войны они планировали благотворительные туры, ситуация с российскими платформами подрывает доверие к их действиям.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у променявшая свою страну на кровавые рубли странская певица стала "певицей года" в России. Исполнительница из Украины Анна Асти после того, как началась война, продолжает жить и петь в РФ. Бывшая украинка постоянно участвует в российских музыкальных мероприятиях, борется за номинации в музыкальных премиях.

Недавно певица получила в РФ награду "Лучшая певица года", еще удостоенная наград "Прорыв года" и "Песня года". Бывшая жительница Черкасс очень рада своим песенным победам в нескольких номинациях, поэтому просто на сцене высказалась, что "не зря" пела для жителей РФ.

