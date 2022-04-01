Развод Дорофеевой и Дантеса: что о расставании пары думают их друзья

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Светлана Шкурупий
Одна
из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса — Надежда Дорофеева и Владимир
Дантес недавно объявили о своем расставании, чем шокировали поклонников. Почему
знаменитости решились на такой непростой шаг, да еще и во время войны,
неизвестно. Их звездные друзья поделились своими предположениями на этот счет.
Почему разводятся Дорофеева и Дантес (фото из открытых источников)
Украинский
шоумен Алексей Дурнев в программе "Жизнь известных людей" рассказал,
что узнал об этой новости лично от Владимира Дантеса за несколько дней до того,
как они объявили об этом в социальной сети. Ведущий спросил у друга, как дела у
Нади, на что певец отметил, что с ней все в порядке. Однако, она не вместе с ним,
потому что они расстались.
Дурнев
признался, что не стал расспрашивать о причинах, потому что они взрослые люди и
сами во всем разберутся. Но предположил, что возможно такое произошло из-за
того, что у Нади и Владимира прошли чувства.
Своими
мыслями по поводу расставания звездной пары поделился и Алексей Завгородний
("Позитив"), который 10 лет вместе с Надей выступал в группе
"Время и Стекло". На шоу "Комендантский чос" он
заинтриговал поклонников, заставив их думать, что артистка ушла к другому
мужчине. И армия поклонников стала сразу же предполагать, на кого же Надя могла
променять Дантеса.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что многие звезды периодически
устраивают "вопрос-ответ" в своих сториз в Instagram. Один из
подписчиков Дантеса задал ему вопрос: "Вы когда-нибудь ругались с Надей,
чтобы аж до развода?" На это певец ответил, что он разводился с Дорофеевой уже три раза за всю их семейную жизнь.
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