Развод Дорофеевой и Дантеса: что о расставании пары думают их друзья

Одна из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса — Надежда Дорофеева и Владимир Дантес недавно объявили о своем расставании, чем шокировали поклонников. Почему знаменитости решились на такой непростой шаг, да еще и во время войны, неизвестно. Их звездные друзья поделились своими предположениями на этот счет.

Почему разводятся Дорофеева и Дантес (фото из открытых источников)

Украинский шоумен Алексей Дурнев в программе "Жизнь известных людей" рассказал, что узнал об этой новости лично от Владимира Дантеса за несколько дней до того, как они объявили об этом в социальной сети. Ведущий спросил у друга, как дела у Нади, на что певец отметил, что с ней все в порядке. Однако, она не вместе с ним, потому что они расстались.

Дурнев признался, что не стал расспрашивать о причинах, потому что они взрослые люди и сами во всем разберутся. Но предположил, что возможно такое произошло из-за того, что у Нади и Владимира прошли чувства.

Своими мыслями по поводу расставания звездной пары поделился и Алексей Завгородний ("Позитив"), который 10 лет вместе с Надей выступал в группе "Время и Стекло". На шоу "Комендантский чос" он заинтриговал поклонников, заставив их думать, что артистка ушла к другому мужчине. И армия поклонников стала сразу же предполагать, на кого же Надя могла променять Дантеса.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что многие звезды периодически устраивают "вопрос-ответ" в своих сториз в Instagram. Один из подписчиков Дантеса задал ему вопрос: "Вы когда-нибудь ругались с Надей, чтобы аж до развода?" На это певец ответил, что он разводился с Дорофеевой уже три раза за всю их семейную жизнь.

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