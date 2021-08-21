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Главная Новости Звезды персона "Мы разводились три раза": Дантес рассказал об отношениях с Дорофеевой (ФОТО)
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"Мы разводились три раза": Дантес рассказал об отношениях с Дорофеевой (ФОТО)

Исполнитель рассказал, что сейчас происходит в их отношениях с супругой

сегодня, 13:37
Автор:

Мокрик Анастасия

Украинский певец Владимир Дантес на днях опубликовал в сториз ответ на вопрос от подписчика, в котором рассказал, что на данный момент происходит в их семейной жизни. Об этом пишет издание Clutch.

"Мы разводились три раза": Дантес рассказал об отношениях с Дорофеевой (ФОТО)

Дантес рассказал о разводе с Дорофеевой - фото: из открытых источников

Многие звезды периодически устраивают "вопрос-ответ" в своих сториз в Instagram. Один из подписчиков Дантеса задал ему вопрос "Вы когда-нибудь ругались с Надей, чтобы аж до развода?". На это певец ответил, что он разводился с Дорофеевой уже три раза за всю их семейную жизнь. 

Также Владимир отметил, что сейчас в их отношениях с певицей вновь наступил не совсем легкий период. Ими было принято решение отдохнуть в далеке друг от друга. Однако по случайности они заказали номера в одном и том же отеле.

"Судьба пытается склеить наши отношения", — отметил Дантес. 

История отношения звездой пары длится уже более десятилетия. Однако за это время ни разу в СМИ не проскользнула информация об их разводе. Стоит отметить, что в 2019 и в 2020 году поклонники Дорофеевой и Дантеса стали замечать, что в семейной жизни селебрити не все так гладко, но никто из них не заявлял открыто о расставании. 

”Мы разводились три раза”: Дантес рассказал об отношениях с Дорофеевой (ФОТО) - фото 2

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, что Юрий Горбунов показал нежное фото со своим новорожденным сыном. Второго мальчика подарила счастливому отцу жена и телевизионная звезда Екатерина Осадчая. Подробнее об этом читайте в нашем материале

Также сайт сообщал о том, что Миранда Керр рассказала об отношениях с Орландо Блумом после развода. Новая жена актера — 36-летняя певица Кэтти Перри, стала близкой подругой Миранды. Подробнее об этом читайте в нашем материале


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Источник: https://stars.clutch.net.ua/74497-my-razvodilis-vladimir-dantes-shokiroval-priznaniem-o-problemah-v-brake-s-nadey-dorofeevoy-ne-vse-tak-skazochno
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