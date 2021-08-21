"Мы разводились три раза": Дантес рассказал об отношениях с Дорофеевой (ФОТО)

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Мокрик Анастасия
Украинский певец Владимир Дантес на днях опубликовал в сториз ответ на вопрос от подписчика, в котором рассказал, что на данный момент происходит в их семейной жизни. Об этом пишет издание Clutch.
Дантес рассказал о разводе с Дорофеевой - фото: из открытых источников
Многие звезды периодически устраивают "вопрос-ответ" в своих сториз в Instagram. Один из подписчиков Дантеса задал ему вопрос "Вы когда-нибудь ругались с Надей, чтобы аж до развода?". На это певец ответил, что он разводился с Дорофеевой уже три раза за всю их семейную жизнь.
Также Владимир отметил, что сейчас в их отношениях с певицей вновь наступил не совсем легкий период. Ими было принято решение отдохнуть в далеке друг от друга. Однако по случайности они заказали номера в одном и том же отеле.
"Судьба пытается склеить наши отношения", — отметил Дантес.
История отношения звездой пары длится уже более десятилетия. Однако за это время ни разу в СМИ не проскользнула информация об их разводе. Стоит отметить, что в 2019 и в 2020 году поклонники Дорофеевой и Дантеса стали замечать, что в семейной жизни селебрити не все так гладко, но никто из них не заявлял открыто о расставании.
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