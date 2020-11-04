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Вера Брежнева показала фигуру и лицо без фотошопа

Брежнева не боится показать естественную красоту

сегодня, 12:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Вера Брежнева показала фигуру и лицо без фотошопа

Вера Брежнева (фото с открытых источников)

38-летняя популярная исполнительница Вера Брежнева,  недавно выпустившая свой новый трек "Sestra", порадовала поклонников новой фотографией в Instagram, на которой продемонстрировала свою красивую фигуру.

Знаменитость не боится показывать свою естественную красоту, поэтому часто делится с подписчиками кадрами, где она без макияжа. На это раз Вера позировала в черном боди и кроссовках, продемонстрировав стройное и подтянутое тело, без фильтров и фотошопа. Волосы певица собрала в хвостик, а лицо очистила от мейк апа.

Свою публикацию, которая за несколько часов, собрала более 66 тысяч лайков звезда подписала "Real me" и поставила смайлик в виде сердечка. Странно лишь то, что она отключила комментарии к своему посту.

Стоит отметить, что несмотря на свой возраст, Вера Брежнева выглядит превосходно. Заметно, что она много времени тратит на физическую активность и придерживается правильного питания.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что достойную конкуренцию Вере Брежневой может составить ее 19-летняя дочь Соня, которая недавно поделилась с поклонниками пикантными фотографиями. 


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Источник: https://www.instagram.com/ververa/?hl=ru
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