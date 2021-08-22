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Редкое фото: как Тина Кароль выглядела в 14 лет

В сети опубликовали редкий кадр, на котором запечатлена украинская артистка Тина Кароль в 14-летнем возрасте

сегодня, 22:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Известная украинская исполнительница Тина Кароль редко выставляет у себя на страничке в социальной сети Instagram архивные фотографии. Но недавно на одном из ее фан-аккаунтов появился кадр, на котором звезда запечатлена в 14-летнем возрасте.

Редкое фото: как Тина Кароль выглядела в 14 лет

Тина Кароль (Фото: facebook.com/tina.karol)

Снимок был сделан в 1999 году на фестивале "Черноморские игры", когда Тина Кароль только начинала свой творческий путь. Тогда она заняла третье место. На фотографии будущая знаменитость позирует в компании других молодых талантливых подростков. На Тине Кароль черное платье с тонкими бретельками, ее волосы собраны в пучок, а шею украшает массивная черная цепочка. 

Редкое фото: как Тина Кароль выглядела в 14 лет - фото 2

(фото: instagram.com/_fantina)

Ранее исполнительница комментировала свое выступление на "Черноморских играх" ведь по ее мнению, именно с этого мероприятия и началась ее музыкальная карьера. Тогда Тина расстроилась, что заняла третье место, но мама ее подбадривала и не позволила опустить руки. 

Сейчас Кароль — одна из самых успешных украинских певиц. Она стала лучшей исполнительницей страны 2014, 2015 и 2018 года по версии YUNA и лучшей исполнительницей Украины 2015 и 2017 года по версии M1 Music Awards. 

Также в этом году Тина Кароль стала хедлайнером первых двух дней музыкального фестиваля Atlas Weekend, устроив на сцене эффектное шоу.

Напомним, в июле 2021 года Тина Кароль представила соблазнительный клип на песню "Красиво", очаровав зрителей сексуальным танцем.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярная украинская артистка Тина Кароль выступила на концерте "Вечер премьер с Екатериной Осадчей" в костюме от британского дизайнера, стоимостью более 100 тысяч гривен.


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