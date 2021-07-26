Тина Кароль восхитила костюмом за 100 тысяч гривен (ФОТО)

36-летняя украинская артистка Тина Кароль обладает изысканным вкусом и часто подчеркивает свою фигуру роскошными нарядами. Недавно знаменитость вышла на сцену в красивом костюме от британского дизайнера стоимостью более 100 тысяч гривен.

Тина Кароль / Фото: @tina_karol

Тина Кароль стала гостьей концерта "Вечер премьер с Екатериной Осадчей". Для мероприятия она выбрала белый сетчатый костюм от дизайнера David Koma, состоящий из полупрозрачной рубашки, усыпанной кристаллами, и широких брюк. Такой look стоит более 100 тысяч гривен. Фотографии с выступления можно найти на фан-аккаунтах певицы в Instagram.

Артистка дополнила свой образ туфлями-лодочками белого цвета на высоком каблуке и украшениями от бренда Nomis. Волосы Тина Кароль собрала в высокий пучок, а на лице сделала легкий макияж с коричневой помадой на губах.

Известно, что украинская певица неоднократно появлялась в нарядах от известного британского дизайнера. Поклонницами его одежды являются такие мировые знаменитости, как Дуа Липа и Дженнифер Лопес.





Напомним, популярная певица Тина Кароль восхитила Сеть фотографией, на которой позирует в шикарном длинном платье красного цвета с разрезом до бедер от французского дизайнера Alexandre Vauthier. Его стоимость составляет более 200 тысяч гривен.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская исполнительница Тина Кароль покорила поклонников новым шикарным образом. Певица была ведущей программы "Липсинк Батл", для сьемок которого и выбрала ярко-голубое платье с провокационными прозрачными вставками под грудью и на бедрах. Наряд с откровенным декольте, который Тина приобрела за 1350 долларов (более 37 тысяч гривен), идеально подчеркнул ее фигуру.

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